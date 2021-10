Den Haag schrapt alvast schulden van slachtoffers toeslagenaffaire

De gemeente Den Haag wacht niet op een landelijke regeling die per 1 januari 2022 kwijtscheldingen voor slachtoffers van de toeslagenaffaire moet bieden. De gemeentelijke schulden van ongeveer 1300 Haagse slachtoffers van de affaire worden deze week al vroegtijdig kwijtgescholden.

In totaal gaat het om ruim 2 miljoen euro van in totaal 3702 schuldvorderingen, laat de gemeente maandagavond weten. Alle ouders die door de Belastingdienst formeel zijn aangemerkt als gedupeerden van de onterecht teruggevorderde kinderopvangtoeslagen, komen in aanmerking voor de gemeentelijke kwijtschelding.

Rust en verlichting gedupeerde ouders

‘Duizenden gezinnen zijn jarenlang onterecht als fraudeurs aangemerkt. Er zijn grote fouten gemaakt door de Belastingdienst met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag’, zegt de Haagse wethouder Arjen Kapteijns van sociale zaken. ‘Door de schulden die zij als gevolg van de toeslagenaffaire bij de gemeente hebben kwijt te schelden, zorgen we voor rust en verlichting van hun problemen.’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vroeg het Rijk afgelopen februari kostencompensatie voor een brede schuldenaanpak voor de gedupeerde ouders. Begin september bleek dat zeker honderd gemeenten al bezig zijn met het kwijtschelden van gemeentelijke schulden van deze slachtoffers. Rotterdam liet in mei al weten de schulden te betalen van ouders, die zijn getroffen door de toeslagenaffaire.

Klachtenafhandeling schiet ernstig te kort

Het nieuws van de gemeente Den Haag kwam op dezelfde dag als een nieuwe, vernietigende rapportage van de Nationale ombudsman: de tweede Klachtenmonitor, Klacht gegrond, maar geen oplossing. Daaruit blijkt dat het systeem van klachtenafhandeling te ingewikkeld is en te traag verloopt. Volgens ombudsman Reinier van Zutphen zit de operatie in zwaar weer en lopen ouders hierdoor nog steeds vast.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen erkent dat de klachtenafhandeling van de toeslagenaffaire ernstig tekortschiet. In een Kamerbrief laat ze weten de vier aanbevelingen uit het rapport te onderschrijven en dat ze deze overneemt. De toegang tot het klachtenteam van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) moet in orde zijn, en maximum behandeltermijnen mogen niet overschreden worden. Registratie van het klachtendossier moet veel adequater gebeuren. Ook dient een eventuele afwijzingsbrief helder te zijn, met een duidelijke reden.

Onderzoek naar vlottrekken herstel

Van Huffelen heeft vaker, ook in de Tweede Kamer gezegd, dat er een ‘andere aanpak’ nodig is voor het herstellen van de geleden schade door de gedupeerde ouders. ‘Momenteel vindt er een herijking van de aanpak plaats,’ schrijft ze aan de ombudsman. ‘Die is nodig om te onderzoeken of en hoe het herstelproces versneld en verbeterd kan worden voor gedupeerden.’ Vorige week verwachtte ze overigens nog dat de afhandeling van de compensatie ‘heel lang zal duren’. Tot op heden is een kleine 10 procent van de zaken in het toeslagenschandaal afgehandeld.