Utrecht verwelkomt nieuwkomers met andere aanpak inburgering

In de gemeente Utrecht lopen alvast drie projecten in het kader van de nieuwe Wet inburgering. De stad is blij dat de dagen van het oude beleid zijn geteld. Nieuwkomers moeten zich sneller thuisvoelen.

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Gemeenten krijgen hiermee een grotere verantwoordelijkheid voor inburgering van nieuwkomers. Utrecht startte in september de drie pilotprojecten: het Welkomhuis, programma Kansrijke Start en Team Inburgering. Ze geven invulling aan integratie en inclusie van nieuwe Utrechters, waarbij het om meer draait dan alleen formele inburgering, aldus de gemeente.

‘Sneller integreren’

Utrecht heeft duidelijke opvattingen over het beleid. ‘Onder het huidige stelsel zijn veel nieuwkomers sterk benadeeld,’ zegt Maarten van Ooijen, wethouder asiel en integratie. Nieuwkomers én de gemeente zitten met de gebakken peren. ‘Bijvoorbeeld mensen die gedupeerd zijn door malafide taalaanbieders. Daarnaast vraagt elke inburgeraar om een andere vorm van persoonlijke begeleiding. Denk behalve aan begeleiding op het gebied van taal, werk of onderwijs en financiën, ook aan begeleiding bij gezondheid, kinderen en het opbouwen van een sociaal netwerk. Vanaf dag één investeren betekent sneller integreren.’

Welkomhuis

Voor het ontmoeten van nieuwe mensen is er het Welkomhuis. Nieuwe Utrechters kunnen hier ook activiteiten volgen of aanbieden. De gemeente omschrijft het als een plek waar nieuwkomers starten, nog voordat hun inburgeringsroute aanvangt. Het is een ontmoetingsplek: ook voor medewerkers van verschillende organisaties op het gebied van inburgering. In het huis werken ook Utrechters die al zijn ingeburgerd. Zij kunnen de nieuwelingen in hun moedertaal informeren, als ze het Nederlands nog niet machtig zijn.

Team inburgering

Het Team Inburgering werkt vanuit het Welkomhuis. Medewerkers van de gemeente, VluchtelingenWerk en buurtteams trekken gezamenlijk op, is de gedachte. Zo willen ze huidige en toekomstige statushouders en gezinsmigranten beter begeleiden. Het team kan snel de juiste dienstverlening regelen en stuurt een inburgeraar niet langs verschillende loketten. Ondersteuning is er op het gebied van onder meer taal, werk, financiën, gezondheid en het sociale netwerk.

Kansrijke start

Het programma Kansrijke Start trapt al af in het asielzoekerscentrum (AZC), bijvoorbeeld met lessen ‘voorinburgering’. In het Welkomhuis kunnen inburgeraars ook nog instappen. Tijdens het programma, dat ongeveer tien tot twaalf weken duurt, werken de deelnemers met een inburgeringscoach aan het benoemen en verder ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden. Ze volgen naast workshops over de arbeidsmarkt trainingen, bijvoorbeeld over hoe je maandelijks financieel rondkomt.

Taal en werk

In het kader van de nieuwe wet moeten gemeenten voor inburgeraars taalonderwijs regelen. Utrecht koopt samen met veertien andere gemeenten uit de regio taalonderwijs in. De gemeente biedt sinds 2015 ook gecombineerde werk- en taaltrajecten, waarin mensen op de werkvloer een vak én de Nederlandse taal leren. Hiervoor werkt de stad samen met ondernemers, taalscholen en opleiders.