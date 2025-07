Kabinet presenteert aanpak om inkomensondersteuning eenvoudiger te maken

Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om het stelsel van inkomensondersteuning op korte en lange termijn te vereenvoudigen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven minister Van Hijum en staatssecretaris Nobel (SZW) dat het huidige stelsel vaak onbegrijpelijk is voor mensen en stellen verschillende verbeteringen voor.

Te vaak zijn regelingen binnen het huidige stelsel van inkomensondersteuning onvoorspelbaar, ontoegankelijk of onrechtvaardig. Het zorgt voor onzekerheid in mensen hun bestaanszekerheid en voor problemen bij uitvoerders als UWV, SVB en gemeenten.

Niet-gebruik tegengaan

Op dit moment is het zo dat te veel mensen niet weten dat zij recht hebben op een uitkering of sociale voorziening. Ook zijn veel mensen bang om die aan te vragen uit angst dat ze iets moeten terugbetalen of het aanvraagproces ingewikkeld vinden. Het wetsvoorstel Proactieve dienstverlening van minister Van Hijum regelt dat UWV, SVB en gemeenten mensen actief mogen wijzen op regelingen waar zij recht op hebben en helpen bij het aanvragen. Het wetsvoorstel gaat nog dit jaar naar de Tweede Kamer.

Tegenstrijdige werking regelingen

Ook zijn er regelingen die tegen elkaar in werken. Hierdoor houden mensen soms te weinig geld over. Het kabinet gaat op korte termijn onderzoeken om welke groepen dit gaat, waarom dat zo is en hoe dit opgelost kan worden. Hierbij kijken ze naar voorbeelden uit de praktijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Toeslagenwet, AIO, bijzondere bijstand, problemen van alleenverdieners, energiearmoede en de beslagvrije voet. Regelingen mogen niet zo op elkaar inwerken dat mensen er te weinig geld door overhouden.

Armoede

De huidige versnippering en complexiteit van gemeentelijke armoederegelingen leiden tot verschillen tussen gemeenten en maken het voor inwoners lastig om de juiste ondersteuning te vinden. Het kabinet werkt daarom samen met gemeenten aan het verminderen van het aantal regelingen, het vereenvoudigen van beleid en het ontwikkelen van een model-beleidskader. Gemeenten houden ruimte voor maatwerk, maar het Rijk neemt de verantwoordelijkheid voor een solide inkomensbasis, zodat mensen minder afhankelijk zijn van lokale regelingen.

Gemeenten zijn belangrijk in het bereiken van mensen die recht hebben op ondersteuning, maar deze niet aanvragen. Via fysieke en digitale loketten, zoals de Geldfit-website en lokale inlooppunten, helpen gemeenten inwoners bij het vinden van regelingen en het aanvragen van hulp. Het kabinet stimuleert proactieve dienstverlening, waarbij gemeenten samen met UWV en SVB experimenteren met (vooringevulde) aanvragen en gegevensdeling om niet-gebruik tegen te gaan. Op termijn wordt automatische toekenning van gemeentelijke minimaregelingen en kwijtschelding van lokale belastingen nagestreefd, met behoud van privacy en zorgvuldige gegevensuitwisseling.

Stap naar werk

Een hervorming van het stelsel is ook nodig voor mensen in een uitkeringssituatie die de stap naar werk maken of meer uren willen werken. Hierbij is het van belang dat werk voldoende loont. Daarnaast moet de dienstverlening aan mensen en werkgevers er ook aan bijdragen dat mensen de weg naar de arbeidsmarkt gaan vinden. Eén van de maatregelen daarvoor is een werkcentrum in elke arbeidsmarktregio waar mensen terecht kunnen met vragen over werk en ontwikkeling.

Voorstellen

De bewindspersonen zijn bezig met een aanpak op 7 verschillende thema’s, waaronder ook het vereenvoudigen van de WIA. Hiervoor worden dit jaar de eerste stappen gezet. Verder behandelt de Tweede Kamer nog dit jaar een wetsvoorstel van minister Van Hijum dat regelt dat een vergissing niet direct leidt tot een boete.