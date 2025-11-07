Gemeenten krijgen extra middelen voor aanpak energiearmoede komende winter

Het kabinet stelt deze winter 30 miljoen euro extra beschikbaar voor gemeenten, zodat zij huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten beter kunnen ondersteunen.

Dit meldt staatssecretaris Nobel (Participatie en Integratie) in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze middelen krijgen gemeenten meer mogelijkheden om mensen met geldzorgen te bereiken en hen te helpen bij bijvoorbeeld het verduurzamen van hun woning of het organiseren van gerichte inkomensondersteuning. Ook de 151.000 huishoudens die zich bij het Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE) hebben gemeld én openstaan voor begeleiding, kunnen rekenen op extra hulp dit winterseizoen. Gemeenten kunnen hiervoor hun bestaande netwerk van initiatieven, energiecoaches en hulpstructuren inzetten.​

Publiek fonds

Vanaf volgende winter komt er een meerjarig publiek fonds voor huishoudens die de energierekening niet kunnen betalen, in combinatie met hulp bij de verduurzaming van woningen. Er komt voor het fonds in totaal € 339,75 miljoen beschikbaar. Dat is € 105,25 miljoen meer dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat is mogelijk doordat het kabinet heeft besloten bij de aanvraag van het Europese sociaal klimaatfonds sterker in te zetten op hulp bij energiearmoede. De Europese middelen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van het voorstel door de Europese Commissie. De precieze looptijd van het publieke energiefonds wordt nog uitgewerkt.

Vooruitlopend op het energiefonds benadrukt staatssecretaris Nobel het belang van directe actie deze winter, zodat er geen huishoudens tussen wal en schip raken. Met het delen van gegevens vanuit het Noodfonds kunnen gemeenten gericht huishoudens benaderen die kampen met energiearmoede. Het opgebouwde netwerk van lokale energiecoaches blijkt hierin essentieel. De aanpak is afgestemd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die benadrukt dat een structurele oplossing via het energiefonds de voorkeur heeft, maar zich ook hard maakt voor tijdelijke lucht in deze winter.