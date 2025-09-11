Rechtszaak gemeenten tegen kabinet van de baan na akkoord over compensatie jeugdzorg

Gemeenten krijgen alsnog 728 miljoen euro van het Rijk om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. De dreigende rechtszaak van VNG tegen het kabinet is hiermee van tafel, maar de gesprekken over structurele financiering gaan door.

Na jaren van oplopende tekorten voor jeugdzorg en herhaalde waarschuwingen vanuit gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), heeft het kabinet besloten om ruim 728 miljoen euro beschikbaar te stellen als compensatie voor de overschrijdingen uit 2023 en 2024. Deze toezegging volgt op intensief overleg en resoluties waarin gemeenten dreigden juridische stappen te ondernemen als het kabinet niet over de brug zou komen. Met het uitvoeren van het advies van de commissie-Van Ark is het conflict voorlopig opgelost. De VNG spreekt nu van ‘een werkbare financiële situatie’ voor gemeenten.

Structurele problemen in het stelsel

Uit recente rapportages van de Jeugdautoriteit blijkt dat het stelsel structurele problemen kent: uitgaven zijn fors hoger dan begroot en veel gemeenten komen financieel onder druk te staan. De kosten van de jeugdzorg nemen toe, terwijl de effectiviteit van de zorg en de noodzaak tot het leveren van die zorg onvoldoende onderbouwd zijn. ‘Dit alles voedt het wantrouwen in een stelsel waarin samenwerking op bestuurlijk niveau hoe dan ook niet vanzelf tot stand komt. Het denken in termen van markten, kostenbeheersing, onderhandelingen en contracten lijkt dit wantrouwen nog verder aan te wakkeren.’ In het manifest dat jeugdbeschermingsorganisaties in Nederland tekenden in juni 2025 wordt ook opgeroepen tot een fundamentele verandering in de jeugdzorg.

Financiering blijft een aandachtspunt

Hoewel de huidige compensatie het acute probleem deels verlicht, benadrukken verschillende gemeenten, VNG en andere betrokken partijen dat de oplossing vooral tijdelijk is. De behoefte aan langetermijnoplossingen leeft breed, want zonder blijvende aandacht en voldoende middelen dreigt de jeugdzorg opnieuw in de knel te komen.

‘We zijn nog niet klaar met de discussie over de jeugdzorg’, zegt VNG-voorzitter Dijksma. ‘Er moet vooral inhoudelijk heel veel gebeuren om de zorg bij de jongeren te houden die dat het hardst nodig hebben, en om ons ook te helpen om dat beter te kunnen organiseren. En als men nu niet komt met landelijk beleid, zal dat blijven betekenen dat we meer geld uitgeven dan we krijgen, en dan zal ook het nieuwe kabinet moeten bijpassen.’