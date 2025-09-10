Opvang Oekraïense vluchtelingen onder druk

Gemeenten kunnen de opvang van Oekraïners bijna niet meer aan, meldt de NOS. Opvangcentra zitten vol en vluchtelingen worden regelmatig geweigerd. Minister Keijzer van Asiel en Migratie erkent dat de situatie voor gemeenten lastig is. Ze kondigt aan dat ze later deze maand met plannen zal komen.

De opvangplekken in Nederland zijn zo goed als allemaal bezet. Maar wekelijks komen er nog ongeveer driehonderd Oekraïners naar Nederland. Gemeenten kunnen niet meer altijd alle Oekraïners onderdak bieden, ook al zijn ze daar juridisch gezien toe verplicht.

Al jaren te weinig opvangplekken

Dit is overigens geen nieuw probleem, maar een onderwerp dat al jaren speelt. Het COA roept gemeenten al jaren op om extra opvangplekken beschikbaar te stellen of om tijdelijke noodlocaties langer open te houden.

In februari 2025 bleek uit onderzoek dat er grote verschillen tussen gemeenten zijn in de opvang van Oekraïners. De onderzoekers deden diverse aanbevelingen, waarna de minister gemeenten opriep om hiermee aan de slag te gaan. Gemeenten hadden echter al eerder aangegeven dat ze hierbij geld en bevoegdheden nodig hebben. Gemeenten krijgen de kosten voor de opvang vergoed, maar het bedrag dat ze krijgen is de afgelopen jaren veel lager geworden. Driekwart van de gemeenten stelt dat de vergoeding momenteel niet voldoende is.

Opvang in de meeste gemeenten moeilijk

BNR deed een rondgang langs de 20 grootste gemeenten. ‘De meerderheid stelt dat het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen onder druk staat en pleit voor extra steun van de landelijke overheid.’ De opvang is niet alleen overvol in de vier grote steden, maar ook in een groot deel van de kleinere plaatsen. Er zijn overigens ook steden waar nog wel voldoende opvangplekken zijn.

Gemeenten willen meer duidelijkheid

Via de Richtlijn Tijdelijke bescherming is geregeld dat Oekraïense vluchtelingen recht hebben op opvang, zorg en onderwijs. De richtlijn geldt tot maart 2027. Sommige gemeenten pleiten voor een langere geldigheidsduur, zodat er duidelijkheid komt voor een langere periode. Daarnaast wil een deel van de gemeenten meer regie van het Rijk in de opvang en een betere verdeling van Oekraïense vluchtelingen over het land.

Oproep aan de minister: kom in actie

Kamerleden stelden naar aanleiding van het bericht van de NOS vragen aan minister Keijzer van Asiel en Migratie. ‘De oproep aan het kabinet is: kom in actie! Gemeenten hebben namelijk hun verantwoordelijkheid genomen. Zij hebben geleverd en ik verwacht dan ook van de minister dat zij nu ook gaat leveren, want tot nu toe staan gemeenten in de kou’, leidt Don Ceder van de CU zijn vragen in. Hoe gaat de minister zorgen voor een langetermijnperspectief? En wil ze een handreiking doen aan gemeenten om de financiering passend te maken?

Plannen uitgewerkt met Prinsjesdag

De minister erkent dat de opvang vol is en dat gemeenten hierdoor in de problemen komen. ‘Gemeenten komen zo langzamerhand in een situatie terecht waarin ze niet iedereen een bed kunnen bieden.’ Met de VNG en andere betrokkenen is ze hierover in overleg. Ze verwacht er in september meer over te kunnen delen. Dan zal er ook meer bekend zijn over de financiering, in het kader van de ‘doelgroep-flexibele regeling’. Het plan is om dan op een andere manier naar huisvesting te gaan kijken. ‘We doen dit ook op zo’n manier dat het voor gemeenten (…) meer vanzelfsprekend wordt dat ook omwonenden blij zijn als huisvesting gerealiseerd gaat worden, want dat is dan namelijk voor iedereen die op zoek is naar een huis.’

Ze heeft er vertrouwen in dat het nieuwe beleid verbeteringen gaat opleveren. ‘Als je kijkt naar de financiële middelen die er zijn en ook naar dat wat we straks met Prinsjesdag gaan aankondigen voor de doelgroep-flexibele regeling (…) zult u zien dat het prima mogelijk is om hiermee huisvesting, opvang, bescherming, moet ik zeggen, van Oekraïners mogelijk te maken.’