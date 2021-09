Rotterdam: coronarekening niet naar de burger

De rekening van de coronapandemie komt in Rotterdam ‘niet bij de burger te liggen’. Dat belooft het stadsbestuur in de woensdag gepresenteerde begroting voor 2022. ‘De gemeentelijke belastingen gaan niet omhoog en in plaats van bezuinigen, wordt er extra geïnvesteerd.’

Door de coronacrisis gaf Rotterdam meer uit dan begroot aan de gezondheidszorg. Ook werden meer Rotterdammers afhankelijk van een bijstandsuitkering. Die laatste toename lijkt zich echter te beperken tot 2020. ‘De verwachte toename van het aantal bijstandsuitkeringen in 2021 is tot op heden uitgebleven,’ zo staat in het begrotingshoofdstuk over inkomensregelingen.

Meevaller werk en inkomen

Het financiële kader laat voor werk en inkomen dit jaar zelfs een meevaller zien van ruim 14 miljoen euro (7 procent van het gereserveerde budget). De grootste tegenvaller in absolute bedragen (ruim 22 miljoen euro) is volksgezondheid en zorg. Via de algemene middelen verlaat ook meer dan 20 miljoen extra de gemeentekas. Zoals het er nu uitziet, moet Rotterdam dit jaar bijna 63 miljoen euro interen op de algemene reserve.

Maar de stad kan naar eigen zeggen een stootje hebben. Rotterdam stond er voor het uitbreken van de pandemie ‘financieel goed voor’, licht het bestuur toe. ‘Daarom blijft het college de ingezette koers varen en investeren. De gemeente investeert onder meer in woningbouw en in het Rotterdams Klimaat Akkoord. Investeren in wonen en verduurzaming levert ook werkgelegenheid op.’

Stad blijft bijspringen

Het Rijk staakt per 1 oktober de meeste coronasteun die gemeenten uitvoeren. De Maasstad keert haar eigen noodlijdende burgers en ondernemers dan niet de rug toe, benadrukt wethouder financiën Arjan van Gils in een gemeentebericht over de begroting. ‘Wij blijven in gesprek met de stad en de meest getroffen sectoren, en springen waar nodig opnieuw bij.’

Daarnaast vangt de stad het einde van de coronasteun op door ‘een gerichte preventieve aanpak, inzet op goede communicatie en voorlichting, een geïntensiveerde samenwerking op het gebied van schulddienstverlening en het optimaliseren van het aanvraagproces’.

Slinkende reserves

De begrotingsboodschap van Rotterdam is positiever dan het gangbare geluid over de financiële situatie bij gemeenten. Al jaren regent het noodkreten over het water dat aan de lippen staat. Maar ook koepelorganisatie de VNG ziet dat interen op reserves of schuldopbouw veelal nog dramatische bezuinigingen kan voorkomen.

De VNG maakt zich ondertussen wel zorgen over deze vorm van financiering, die ook Rotterdam toepast. Slinkende reserves verminderen de ruimte op langere termijn om tegenvallers op te vangen. Daarbij bereikt de schuldenlast voor steeds meer gemeenten kritische waarden.