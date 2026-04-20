Meer sportregelingen voor volwassenen met lage inkomens, knelpunten blijven

In 2024 maakten opnieuw meer volwassenen met een laag inkomen gebruik van een vergoeding via het Volwassenenfonds Sport & Cultuur dan een jaar eerder. Ook het aantal gemeenten dat samenwerkt met het fonds nam toe.

Tegelijkertijd blijft het voor gemeenten lastig om deze ondersteuning goed te organiseren, blijkt uit drie onderzoeken van het Mulier Instituut.

De ondersteuning voor volwassenen is minder stevig ingebed in het lokale stelsel dan die voor jeugd. Daardoor is het aanvragen minder toegankelijk. Gemeenten die regelingen willen aanpassen of extra ondersteuning zoeken, lopen vooral aan tegen het gebrek aan voldoende en structurele financiering.

Verantwoordelijkheid vaak buiten sportdomein

In meer dan de helft van de gemeenten ligt de verantwoordelijkheid voor sportregelingen niet bij sport, maar bij bijvoorbeeld armoedebeleid, het sociaal domein of werk en inkomen. In minder dan vier op de tien gemeenten is sport zelf (deels) verantwoordelijk. Deze verschillen zijn verklaarbaar: de regelingen zijn zowel bedoeld als inkomensondersteuning als om sportdeelname te stimuleren. Vanuit sportdeelname ligt betrokkenheid van het sportdomein voor de hand, terwijl vanuit inkomensondersteuning juist behoefte is aan eenvoud en overzicht in het totale aanbod.

Een derde van de sportverenigingen heeft leden die financiële steun nodig hebben voor contributie. Vaak gaat het om een klein aantal leden, maar de helft van deze verenigingen ervaart belemmeringen bij het organiseren van steun, met name door administratieve lasten en afstemming met gemeenten of uitvoeringsorganisaties.

Intermediairs, die inwoners helpen bij aanvragen, zijn overwegend positief over het proces. Wel blijkt dat ervaring belangrijk is: het overzicht behouden en aanvragen correct indienen kan lastig zijn, zeker wanneer meerdere regelingen naast elkaar bestaan.

Stijgende kosten per aanvraag

De uitgaven per aanvraag via zowel het Jeugdfonds als het Volwassenenfonds zijn in 2024 gestegen. Voor jeugd ging het gemiddeld om 10 euro per sportaanvraag en 24 euro per zwemlesaanvraag. Bij volwassenen steeg het gemiddelde met 7 euro, met relatief grotere stijgingen bij fitness, kick- en thaiboksen en banenzwemmen. Dit betekent dat gemeenten meer budget nodig hebben om deze ondersteuning te blijven bieden.

De bevindingen zijn gebaseerd op vragenlijsten onder gemeenten en sportaanbieders, interviews met intermediairs en een analyse van alle aanvragen in 2024.

