Nieuw kennisplatform om toegankelijkheid sport te verbeteren

Inwoners met een beperking ondervinden vaak nog obstakels om deel te nemen aan sporten. Daarom is er nu het kennisplatform Kennis over Sportondersteuning. Hierop is informatie te vinden voor beleidsmedewerkers over het verkrijgen van sportvervoer, hulpmiddelen en financiële regelingen.

Het platform Kennis over Sportondersteuning is gelanceerd om obstakels weg te nemen voor wie wil sporten met een beperking. Zoals dat inwoners geen geschikte hulpmiddelen kunnen krijgen of omdat vervoer een probleem is. Dit draagt bij aan het feit dat mensen met een beperking veel minder sporten. Terwijl regelmatig sporten verschillende voordelen kent. Het bevordert de gezondheid en zelfstandigheid van mensen met een beperking. Ook verlaagt het de zorgkosten voor gemeenten en stimuleert actieve deelname aan maatschappelijke activiteiten.

Nieuw hulpmiddel

Op het platform is voor beleidsmakers en uitvoerende professionals in de sport- en beweegsector alle relevante informatie gebundeld per thema (sportvervoer, sporthulpmiddelen, financiële regelingen). Het platform werkt op basis van een klantreis voor de 3 thema’s, zo schrijven de makers. ‘Elke reis begint met het maken van een sportkeuze voor de (potentiële) sporter. Dit is de eerste stap en een essentieel uitgangspunt voor verdere beslissingen.’

Daarna kun je vaststellen of er behoefte is aan specifieke hulpmiddelen, vervoer of financiële ondersteuning om de sport te beoefenen. ‘Zo kan elke sporter op maat gemaakte ondersteuning krijgen en zonder belemmeringen deelnemen’.

Toegankelijker sporten

Het platform is opgericht door Kenniscentrum Sport & Bewegen, Stichting Special Heroes Nederland en Gehandicaptensport Nederland. Dit is gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het platform streeft ernaar sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.