Proef vroegsignalering met Belastingdienst en Dienst Toeslagen

De Belastingdienst en de Dienst Toeslagen mogen onder voorwaarden in een proef informatie over betalingsachterstanden delen met gemeenten. Die kunnen vervolgens sneller hulp bieden aan inwoners met financiële zorgen. Dat wil staatssecretaris Nobel met een experiment mogelijk maken vanaf 1 januari 2025.

Het kabinet wil dat mensen met geldzorgen eerder in beeld komen, voordat financiële problemen zich opstapelen. Een betalingsachterstand bij een overheidsinstantie of andere organisatie kan een indicatie zijn voor grotere geldproblemen. ‘We willen mensen met dreigende schulden zo snel mogelijk hulp bieden,’ aldus Nobel, ‘zodat ze niet verder in de problemen raken. Dit experiment is daarin een belangrijke stap.’

Deelnemende gemeenten

Uit de nieuwe proef moet blijken of gegevens van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen helpen bij het eerder in beeld krijgen van dreigende problematische schulden. De 8 grote en middelgrote gemeenten die meedoen zijn Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Leiden, Nijmegen, Opsterland en Tilburg. Er is nog plek voor 2 extra gemeenten in het experiment.

Betalingsachterstand

De gemeenten kunnen een signaal krijgen van de instanties dat inwoners langere tijd met een betalingsachterstand kampen. Dat gebeurt pas nadat ze de betalingsherinnering en aanmaning hebben gemist en er telefonisch contact is gezocht. De verwachting is dat gemeenten die meedoen met de proef jaarlijks 6.000 mensen met zo’n betalingsachterstand een hulpaanbod zullen doen.

Vroegsignalering

Deze regeling valt onder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Om dit mogelijk te maken moet de Tijdelijke regeling betalingsachterstanden aangepast worden. Deze gaat over vroegsignalering voor gemeenten. Ze krijgen hiermee al signalen van bijvoorbeeld zorgverzekeraars en energiemaatschappijen. Voor het aanpassen van de regeling is de internetconsultatie gestart.

Het experiment duurt vooralsnog een jaar, vanaf 1 januari 2025. Het ministerie van Sociale Zaken wil de doorlooptijd van de regeling te verlengen, zodat er voldoende tijd is om te monitoren en evalueren of de beoogde doelen behaald worden.