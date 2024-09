Bijna 4 op de 10 werkt 4 jaar na start voorziening zonder bijstand

Van de mensen die in 2019 in het derde kwartaal begonnen met een re-integratie- of participatievoorziening had 18 procent werk. Na 4 jaar groeide deze groep, die dus niet afhankelijk van bijstand is, naar 39 procent. Een derde van de mensen kreeg coaching naar werk of naar participatie.

Dit meldt het CBS op basis van onderzoek van inwoners met een gemeentelijke voorziening. Elke maand verstrekken gemeenten aan ongeveer 175.000 personen een re-integratie- of participatievoorziening als middel om hen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen of te activeren, zo schrijft het statistiekbureau.

Van voorziening naar werk

In het derde kwartaal van 2019 begonnen bijna 44.000 personen met zo’n voorziening. Hiervan ontving de grootste groep (64 procent) bijstand en was niet aan het werk. Vier jaar later was dat nog maar 36 procent van het totaal. De groep met werk, kwam uit op 36 procent en is dus groter. Het vinden van betaald werk kan inderdaad komen door de aangeboden voorzieningen, maar ook andere oorzaken hebben als de toename van werkgelegenheid of eigen initiatief, aldus het CBS.

Van de verschillende typen voorzieningen die gemeenten aanbieden, wordt coaching naar werk of participatie het meest ingezet. Van de bijna 44.000 mensen kregen er 13.600 coaching aangeboden.

Loonkostensubsidie

Een andere belangrijke voorziening is de loonkostensubsidie, voor werkgevers die iemand in dienst nemen met een arbeidsvermogen dat onder het wettelijk minimumloon ligt. De mensen die hiermee in het derde kwartaal van 2019 met een subsidie startten, zijn nagenoeg allemaal aan het werk, aldus het CBS. Van hen is na 4 jaar 60 procent aan het werk met een voorziening. Verder is 19 procent aan het werk zonder een voorziening en is 21 procent niet (meer) aan het werk.

Geen voorziening meer

Van de mensen met een voorziening, had na 4 jaar 65 procent geen (enkele) voorziening meer. Volgens het onderzoekinstituut hangt dit samen met de vaak korte duur van voorzieningen die gemeenten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan een cursus of coachingstraject. Toch zijn er ook voorzieningen die langer lopen, zoals beschut werk.