Steun voor Amsterdammers bij somberheid in coronatijd

De gemeente Amsterdam wil inwoners die last hebben van stress en somberheid steunen. Met de campagne ‘Op ’t eerste gezicht’, die zich richt op Amsterdammers tussen de 18 en 35 jaar, wil de gemeente praten over mentale gezondheid uit de taboesfeer halen en hulp bieden.

Volgens de gemeente toont recent onderzoek aan dat een kwart tot een derde van de Amsterdammers in deze coronatijd angstiger, somberder, meer gestrest of eenzamer is. ‘De drempel om over de mentale klachten te praten of om hulp te zoeken is helaas voor veel mensen nog steeds hoog,’ zegt zorgwethouder Simone Kukenheim.

Taboe doorbreken

‘Zie ook de sociale media-kanalen waar grappige filmpjes, mooie selfies en inspirerende quotes gepost worden. Achter al deze ups schuilen helaas ook veel downs die niet gedeeld worden, terwijl juist kwetsbare en openhartige berichten in deze tijd het verschil kunnen maken. Met deze campagne hopen we dit taboe te doorbreken.’

Op ’t eerste gezicht

De campagne Op ’t eerste gezicht toont foto’s van jonge Amsterdammers met wie het ogenschijnlijk goed gaat, maar die in korte spraakberichten eerlijk vertellen hoe het echt met ze gaat. Bijvoorbeeld dat ze slecht slapen of zich zorgen maken. Bij elk probleem worden passende tips, hulplijnen en cursussen aangegeven die gratis beschikbaar zijn. Dit on- en offline aanbod is verzameld op corona.thriveamsterdam.nl.