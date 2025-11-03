Asielzoeker met grote kans op vergunning kan sneller aan het werk

De regels voor asielzoekers die in Nederland willen werken worden aangepast. In plaats van na zes maanden, mogen asielzoekers met een hoge kans op een verblijfsvergunning straks al na drie maanden werken.

Deze wijziging geldt alleen voor deze groep asielzoekers; voor mensen uit veilige landen, waarvan de kans op een vergunning laag is, wordt werken juist uitgesloten. De reden hiervoor is het nieuwe EU Asiel- en Migratiepact dat in juni 2026 ingaat en zorgt voor één Europees asielsysteem. Dit leidt tot snellere procedures en duidelijkere beoordeling wie wel en niet mag werken.

Minister Mariëlle Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat deelname aan de arbeidsmarkt goed is voor zowel de asielzoeker als de economie: “Wie een grote kans heeft om in Nederland te mogen blijven, moet zo snel mogelijk meedoen. Een baan is goed voor de persoon zelf en levert een bijdrage aan de samenleving. Maar wie hier niet mag blijven, mag ook niet werken. Dat is de basis voor een eerlijk en duidelijk beleid.”​

24-weken-eis

Daarnaast wordt de ‘24-weken-eis’ definitief afgeschaft. Voorheen mochten asielzoekers maximaal 24 weken per jaar werken, maar sinds een rechterlijke uitspraak in 2023 wordt die beperking al niet meer gehanteerd. Het gevolg is dat het aantal asielzoekers met een baan flink is gestegen, van zo’n 600 verleende vergunningen in 2022 tot ruim 16.500 begin september dit jaar. Werkgevers moeten wél een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV wanneer zij een asielzoeker in dienst willen nemen.​

Het doel van de nieuwe regels is om asielzoekers die mogen blijven, sneller te laten integreren in de samenleving en het arbeidspotentieel te benutten. Werk helpt bij het leren van de taal, opbouwen van een netwerk en actief deelnemen aan de maatschappij. De voorgestelde wijzigingen zijn op 3 november 2025 gestart in een internetconsultatie, die open is tot en met 30 november 2025.