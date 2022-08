Ruim 21 miljoen om ggz-patiënten aan werk te helpen

Gemeenten hebben de komende twee jaar 21,5 miljoen euro beschikbaar om ggz-patiënten aan het werk te helpen via zogeheten IPS-trajecten. Het budget is voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de andere helft door gemeenten zelf, via het Gemeentefonds.

Dat schrijft minister Schouten van Armoede, Participatie en Pensioenen in de concept Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep. Het kabinet wil mensen met een psychische aandoening zo veel mogelijk betaald laten werken, omdat dat een positief effect kan hebben op de psychische gezondheid.

Effectief

‘Een re-integratiemethode die zich voor mensen met ernstige psychische aandoeningen als effectief heeft bewezen is het door de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontwikkelde Individuele Plaatsing en Steun (IPS),’ schrijft Schouten. Een IPS-trajectbegeleider helpt met werk zoeken, vinden en behouden. Vorig jaar maakte het kabinet 18 miljoen euro vrij voor deze methode. Met de subsidieregeling wil de minister in 2022 en 2023 het gebruik van IPS-trajecten een impuls geven.

Re-integratieverantwoordelijkheid

De regeling is bedoeld voor personen met ernstige psychische aandoeningen, voor wie gemeenten een re-integratieverantwoordelijkheid hebben. Naast inwoners met een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering, zijn dat ook niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Het Rijk legt hiervoor 10,75 miljoen euro in, evenveel als er uit het Gemeentefonds wordt gehaald. Het totale budget voor twee jaar is dus 21,5 miljoen euro.

Subsidie

De hoogte van de subsidie varieert met de duur van het traject. Die is twee of drie jaar, afhankelijk van de aard en de ernst van de psychische aandoening, die worden ingeschat door de ggz. De subsidie is beschikbaar voor IPS-trajecten die in 2022 of 2023 zijn aangevraagd, ook als ze zijn gestart voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Instrumentenbox

Schouten noemt een aantal voordelen van de landelijke subsidie. Op de korte termijn worden 2000 mensen ondersteund naar werk door het IPS-traject. En meer gemeenten krijgen ervaring met de samenwerking met ggz-instellingen én met de IPS-methode.

‘Gemeenten ervaren hierdoor dat ook deze mensen, waarvoor zij vanuit de Participatiewet verantwoordelijkheid hebben, een reële kans op (duurzaam) werk hebben. Hierdoor zullen de IPS-trajecten worden toegevoegd aan de instrumentenbox van een gemeente,’ aldus de bewindsvrouw.

Aanvraag

De ggz-instelling die de mensen behandelt, vraagt de subsidie voor een IPS-traject aan. De gemeente beslist over deze aanvraag en het UWV voert de subsidiebetalingen uit. De regeling is nu in consultatie en treedt pas in werking na plaatsing in de Staatscourant.