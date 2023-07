Zomerinitiatieven voor mensen met een smalle beurs

De zomerperiode is niet voor iedereen de tijd om op vakantie te gaan of om leuke uitstapjes te maken. Veel gemeenten doen in de zomer daarom iets extra’s voor de mensen die dat kunnen gebruiken, zodat zij ook iets kunnen ondernemen. Een greep uit de zomerse initiatieven.

Zwemmen in de zomer

In de gemeente Leiden kunnen inwoners met een laag inkomen bijvoorbeeld een voordelig zwemabonnement afsluiten. Het abonnement kost 15 euro en daarmee kunnen twee zwembaden worden bezocht, in Leiden en in buurgemeente Leiderdorp.

Zomerpakket Nederweert

Gemeente Nederweert en gemeente Weert komen met het zomerpakket. Dit is een op maat afgestemd pakket, speciaal voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Ze vinden er vrijkaarten, tegoedbonnen voor uitjes, munten voor gratis ijs en andere aardigheden. Denk bijvoorbeeld aan een bezoekje aan het klimbos, een middag bowlen of naar de bios.

Sport en spel

In de gemeente Olst-Wijhe kunnen zo’n 60 tot 80 kinderen deze zomer gebruikmaken van een zomerprogramma met sport, spel en educatieve activiteiten. De gemeente wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van kwetsbare kinderen. ‘Het programma staat in het teken van meedoen en samen optrekken en natuurlijk voor een leuke, actieve en leerzame zomer,’ aldus de gemeente. De kinderen uit kwetsbare gezinnen worden zelf uitgenodigd door de gemeente. Het programma staat daarnaast open voor Oekraïense kinderen.

Gratis zomerkleding

De gemeente Vaals biedt de mogelijkheid een gratis zomerkledingpakket op te halen voor kinderen tot 18 jaar. Het pakket bestaat uit zomerkleding, waaronder een zomerjas, een paar schoenen en speelgoed. Alles is nieuw en van bekende merken. Gezinnen met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn, hebben hiervoor een brief van de gemeente gekregen.

Op expeditie

In gemeente Lansingerland startte het zomerprogramma van Expeditie Lansingerland. Deze zomer kunnen kinderen meedoen aan maar liefst 89 activiteiten, met dank aan lokale sport- en cultuuraanbieders. Het programma is toegankelijk voor alle inwoners van gemeente Lansingerland van 4 tot en met 18 jaar. Er wordt een kleine bijdrage van 2 euro per activiteit gevraagd. Denk bij de activiteiten aan een balletje slaan op de tennisbaan, klimmen en klauteren tijdens een survivalrun en ontspannen tijdens kinderyoga. Of aan een workshop Clipdance, een Oudhollandse vossenjacht of dansen tijdens een silent disco.

Doe mee

Wie niet op vakantie gaat, hoeft zich in de gemeente Leidschendam-Voorburg niet te vervelen. In de zomer zijn er de ‘Doe mee! weken’. Leer zumba dansen, een hut bouwen, speel een potje jeu de boules of doe Oudhollandse spelletjes. Of kom meer te weten over bijzondere dieren, leer Barbiekleding maken van afval, kom gamen, chillen of samen pannenkoeken eten. Tijdens de zomerweken zijn de meeste activiteiten gratis.