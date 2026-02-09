Zuidhollandse gemeenten starten proef met gratis ov voor lage inkomens

In Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest kunnen inwoners met een laag inkomen binnenkort kosteloos met het openbaar vervoer reizen buiten de ochtendspits.

Vanaf 2 maart starten deze vier gemeenten met een proef waarbij zij een gratis ov-pas aanbieden aan deze doelgroep meldt Omroep West. De provincie Zuid-Holland is eerder dit jaar begonnen met een pilot waarbij mensen met een laag inkomen gratis met het ov kunnen reizen, en in een aantal andere gemeenten loopt die proef al. Nu sluiten ook Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest zich hierbij aan, zodat hun inwoners eveneens van deze regeling gebruik kunnen maken.

Meedoen in de samenleving

Volgens de Leidse wethouder Abdelhaq Jermoumi vergroot deze regeling de mogelijkheden voor inwoners met een laag inkomen om naar onderwijs, zorg en sociale activiteiten te gaan. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen kan meedoen in de samenleving.

De gemeenten bepalen zelf welke inkomensgrens geldt om in aanmerking te komen en informeren de betrokken inwoners per brief. Het aantal beschikbare ov-passen is beperkt. Vanaf 2 maart kunnen inwoners zich aanmelden via de website die in de brief staat; organisatie WijMobiel verstuurt daarna de ov-chipkaart aan iedereen van wie de aanvraag is goedgekeurd.

Niet voor al het ov

Met het abonnement kunnen mensen gratis gebruikmaken van het regionale openbaar vervoer buiten de spitsuren en in het weekend. In Zuid-Holland Noord geldt het voor alle bussen van Qbuzz en Connexxion en voor de NS-trein tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, de MerwedeLingelijn tussen Geldermalsen en Dordrecht en de Waterbus.

Niet in de hele provincie geldt deze proef. Een groot deel van de NS-treinen en het ov in en rond Den Haag en Rotterdam doet niet mee. Dat komt doordat daar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en niet de provincie verantwoordelijk is voor het organiseren van het openbaar vervoer.