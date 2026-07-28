AP: leer van ransomware-aanvallen om schade te beperken

Het aantal ransomware-aanvallen blijft toenemen en de impact op organisaties én betrokkenen wordt steeds groter. Om organisaties te helpen beter voorbereid te zijn op een cyberincident, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de rapportage Ransomware 2025 gepubliceerd. Daarin deelt de toezichthouder praktijkervaringen en concrete aanbevelingen om de gevolgen van ransomware-aanvallen te beperken.

Uit de rapportage blijkt dat een ransomware-aanval vaak verder gaat dan het uitvallen van ICT-systemen. Steeds vaker worden ook persoonsgegevens buitgemaakt, waardoor betrokkenen risico lopen op identiteitsfraude, phishing en andere vormen van misbruik. Organisaties moeten daarom niet alleen de technische gevolgen van een aanval beheersen, maar ook snel inzicht krijgen in de impact op persoonsgegevens en betrokkenen hierover tijdig informeren.

Voor de rapportage onderzocht de AP ransomware-incidenten waarbij persoonsgegevens waren betrokken en sprak zij met organisaties die hiermee te maken kregen. Volgens de toezichthouder maken een goede voorbereiding, snelle besluitvorming en duidelijke communicatie een groot verschil tijdens een incident.

De AP benadrukt daarbij enkele aandachtspunten. Organisaties doen er goed aan verdachte activiteiten vroegtijdig te signaleren, te beschikken over een actueel incident- en crisisplan en tijdig de juiste deskundigen in te schakelen. Daarnaast is het essentieel om inzicht te hebben in welke persoonsgegevens worden verwerkt en waar deze zich bevinden. Ook moeten betrokkenen snel en duidelijk worden geïnformeerd wanneer hun persoonsgegevens mogelijk risico lopen.

Met de rapportage wil de AP voorkomen dat organisaties telkens dezelfde fouten maken. Door praktijkervaringen en geleerde lessen te delen, kunnen organisaties hun digitale weerbaarheid vergroten en de gevolgen van ransomware-aanvallen beperken.

AP-vicevoorzitter Monique Verdier benadrukt het belang van kennisdeling: “Iedere ransomware-aanval is anders, maar de lessen zijn vaak hetzelfde. Organisaties hoeven niet iedere fout zelf te maken. Door van elkaar te leren, kunnen zij de schade voor mensen én voor hun eigen organisatie aanzienlijk beperken.”

De rapportage Ransomware 2025 bevat naast praktijkvoorbeelden ook aanbevelingen die organisaties helpen hun beveiliging verder te versterken en beter voorbereid te zijn op toekomstige cyberincidenten.