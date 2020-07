Coronabeleid kermis: ‘alle protocollen staan als een huis’

Tilburg kan zich niet vinden in kritiek van viroloog Ab Osterhaus, die vindt dat de grootste kermis van het land in de huidige vorm niet door had mogen gaan. De gemeente erkent dat het niet altijd lukt om 1,5 meter afstand tussen mensen te behouden, maar ‘de basis is op orde en alle protocollen staan als een huis.’ Ook Amsterdam worstelt met drukte, maar blaast de marathon voorlopig niet af.

Viroloog Osterhaus uitte zijn kritiek bij Omroep Brabant: ‘Als we goed ons best doen, kunnen we het virus ons land uit jagen. Dat gaat echter niet lukken wanneer we massaal bijeen gaan komen,’ zei hij. De Tilburgse vakantiekermis was tijdens het openingsweekend drukbezocht. Lang niet alle bezoekers hielden zich aan het afstandscriterium, in elk geval op zondagavond niet. ‘In Nederland zijn we met name van deze maatregel sterk afhankelijk, want mondkapjes worden hier weinig gebruikt. Wanneer besmette bezoekers naar de kermis komen, is de kans daarom zeer groot dat ze het virus zullen verspreiden,’ stelt Osterhaus.

Maatregelen gemeente

De gemeente nam uiteenlopende maatregelen om te bevorderen dat bezoekers 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven. Er staan hekken rond de pleinen met kermisattracties en bezoekers worden geteld bij de ingangen. Als het ergens te druk dreigt te worden, sluiten beveiligers de toegang af en dirigeren ze bezoekers naar rustigere delen van de kermis. Die telt dit jaar 50 attracties, een kwart van het normale aantal.

Volgens een woordvoerster van de gemeente ‘kan het soms lastig zijn’ om afstand te houden. ‘Je hoort mij niet zeggen dat het altijd overal lukt.’ Toezichthouders en gastheren en -vrouwen spreken mensen erop aan als ze te dicht op elkaar staan en verzoeken het publiek om door te lopen, zegt de woordvoerster. Boetes zijn nog niet uitgeschreven.

Drukte binnenstad

Tilburg kondigde vorige week goedkoper parkeren op doordeweekse ochtenden aan per 1 augustus, om drukte in de binnenstad te spreiden. De gemeente houdt de drukte en de bezetting van de parkeergarages de komende maanden in de gaten. De evaluatie volgt begin november. Het college streeft naar 10 procent minder binnenstadbezoekers op de drukke zaterdagmiddag.

Amsterdam te druk

In de binnenstad van Amsterdam was het afgelopen weekend erg druk. De Veiligheidsregio kondigde vrijdag maatregelen aan, in de hoop een toename van coronabesmettingen tegen te gaan. Ook werd er extra gecontroleerd op illegale feesten en of ondernemers in de binnenstad zich aan de regels hielden.

‘De maatregelen hebben de situatie in de binnenstad dit weekend wel verbeterd. Toch blijft het er te druk, vooral door grote groepen bezoekers. Daardoor ontstaan mogelijk risico’s voor de volksgezondheid,’ aldus een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. In de loop van deze week volgt een evaluatie en worden eventuele extra maatregelen voorbereid.

Zowel zaterdag als zondag werd op de Kalverstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld om de toenemende drukte te beteugelen. Ook op de Wallen gold in de avonden eenrichtingsverkeer. Daar werd het zaterdagavond laat zo druk, dat werd besloten korte tijd een aantal stegen af te sluiten.

Kom niet naar de Wallen. Het is daar te druk. Daarom sluiten wij tijdelijk een aantal straten af. ⛔#HoudAfstand #VermijdDrukte pic.twitter.com/DlMklqIzkS — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) July 18, 2020

Marathons

De ervaringen van het weekend weerhouden de gemeente er voorlopig nog niet van de marathon van Amsterdam op 18 oktober te laten doorgaan. Vrijwel alle grote stadsmarathons wereldwijd zijn geschrapt wegens het coronavirus, ook de marathons van Rotterdam en Eindhoven werden gisteren afgeblazen.

‘Dat staat los van de keuzes die gemaakt worden voor Amsterdam,’ aldus het organiserende Le Champion. ‘Wij zijn in goed overleg met de gemeente over een aangepaste vorm van het evenement met een beperkt aantal deelnemers.’ Om de toestroom van publiek te voorkomen zijn onder meer de side-events uit het marathonweekend geschrapt. ‘De komende weken gebruiken wij voor het concreet uitwerken van onze plannen. Dit doen we in nauw overleg met de betrokken diensten vanuit de gemeente. We verwachten medio augustus tot een besluit te komen.’