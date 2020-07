Geen landelijke maatregelen voor toename coronabesmettingen

Het snel toenemende aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is volgens het Veiligheidsberaad zorgwekkend, maar geen reden om op dit moment landelijke maatregelen te nemen. Veiligheidsregio’s waar het virus het meest oplaait, kunnen als dat nodig is wel gericht extra maatregelen treffen.

Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, in een reactie op de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Het is belangrijk om deze cijfers goed te blijven volgen en te zien wat dit betekent voor ziekenhuisopnames van coronapatiënten,’ aldus Bruls.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bevestigde gisteren namens het kabinet dat er geen landelijke reactie volgt. Maar ‘het is geen goede ontwikkeling’, zei hij. Het toenemende aantal coronabesmettingen betekent een ‘heel ernstige waarschuwing aan iedereen’, benadrukte Grapperhaus. ‘Het is een overduidelijk teken dat we ons beter aan de basisregels moeten houden.’

Zorgwekkend

Ook Aura Timen, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM noemt de ontwikkelingen zorgwekkend. ‘Als de maatregelen versoepeld worden, grijpt het virus vrij snel zijn kans om zich te verspreiden. Het is ook zorgwekkend dat mensen met klachten zich niet laten testen. Ze gaan toch naar hun werk en maken toch afspraken met hun vrienden.’

Volgens het RIVM zijn er momenteel 96 actieve lokale uitbraken (clusters). Bij zo’n cluster kunnen minstens drie gevallen met elkaar in verband worden gebracht. In Hillegom en Goes zijn grote clusters, maar volgens Timen zijn in Amsterdam en Rotterdam ook een paar groepsuitbraken. ‘De trend is overal hetzelfde. Wat meer feesten, wat meer genieten, maar dat betekent ook dat we minder serieus omgaan met de maatregelen.’

Regionaal

Regionaal liggen wel nieuwe maatregelen op de loer. Zo zit de regio rond Hillegom ‘dicht tegen een lockdown aan’. Dat zegt burgemeester van Leiden Henri Lenferink, voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, tegen Omroep West. Als het niet lukt om de zaak onder controle te houden dan zouden we in een deel van Hollands Midden en misschien Kennemerland tot maatregelen komen; hier worden we in één keer weer heel veel strenger.’

Bij een regionale lockdown komen er voorschriften terug die in het begin van de coronaperiode ook geldig waren, verklaart Lenferink. Scholen en horeca kunnen bijvoorbeeld weer dichtgaan. ‘Dat er een heleboel dingen niet meer mogen, die de laatste tijd wel mochten.’

Hillegom

Hillegom is momenteel het grootste besmettingscluster van Nederland. In het dorp zelf zijn 28 mensen besmet en tientallen andere gevallen in de regio worden aan Hillegom gelinkt. Alle besmettingen worden in verband gebracht met een bezoek aan café De Kleine Beurs. De gemeente maakte dinsdag bekend dat de jaarlijkse najaarsfeesten zijn afgelast, omdat de 1,5 meter afstand tussen mensen niet kan worden gewaarborgd.

Zeeland

Ook in Zeeland maakt de GGD zich zorgen over het aantal nieuwe besmettingen. Sinds 1 juli zijn er 102 mensen positief getest, waarvan 68 in de regio Goes. De Veiligheidsregio Zeeland en de GGD roepen mensen op de regels beter na te leven. Margo Mulder, burgemeester van Goes: ‘De testbereidheid onder de inwoners is ontzettend groot; ook onder onze jongeren. Dat mensen meteen bij klachten thuisblijven en een testafspraak maken én dat we ons aan de richtlijnen houden, is ons belangrijkste wapen tegen de bestrijding van het coronavirus.’