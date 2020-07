Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in Amsterdam

Omdat het drukker wordt in de stad past Amsterdam op een aantal plekken de verkeerssituatie aan om meer ruimte te creëren. Ook moeten in de binnenstad extra regels en handhavers zorgen voor een betere naleving van de coronamaatregelen.

Zo zijn auto’s, brom- en snorfietsen niet meer welkom in de Haarlemmerstraat en -dijk om het voor voetgangers en fietsers makkelijker te maken voldoende afstand te houden. Op de Museumbrug krijgen voetgangers het fietspad erbij en schuiven fietsers op naar de rijbaan, waardoor het voor auto’s eenrichtingsverkeer wordt.

1,5 meter afstand

Volgens de gemeente is het vooral in de vaak krappe straatjes in de binnenstad een uitdaging om 1,5 meter afstand te houden. Daarom wordt op plaatsen waar onvoldoende plek is voor alle weggebruikers de ruimte nu anders ingericht. Vorige week gebeurde dat ook al in een aantal andere straten in de stad en deze maatregel wordt nu uitgebreid, maakte de gemeente maandag bekend.

Naast de Haarlemmerstraat en -dijk, waar verder onder meer de voetpaden eenrichtingsverkeer worden en alle autoparkeerplekken tijdelijk worden opgeheven, en op de Museumbrug wordt in augustus ook de verkeerssituatie in de Rijnstraat aangepast.

Drukte in de stad

Eerder trof de gemeente al andere maatregelen om de drukte in de stad, onder meer door de komst van dagjesmensen en toeristen, beter te beheersen. Zo kan in de Kalverstraat eenrichtingsverkeer worden ingesteld voor winkelend publiek of kan de straat indien nodig zelfs even worden afgesloten. Ook op de Wallen gelden allerlei regels, zoals sinds dit weekend een verbod op de verkoop van alcohol in winkels, eenrichtingsverkeer en afsluiting bij grote drukte. Extra handhavers en hosts moeten in de binnenstad toezien op naleving van de coronaregels.