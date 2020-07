Studentenverenigingen op het matje bij Aboutaleb

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam praatte vandaag met de voorzitters van de studentenverenigingen in zijn stad. Hij riep ze op het matje vanwege de verspreiding van het coronavirus onder studenten. De GGD had maandag zicht op tien tot twintig besmette studenten en verwacht dat dat aantal nog flink oploopt.

Op RTV Rijnmond noemde Aboutaleb de brandhaard onder studenten, ‘buitengewoon kwalijk’ en ‘een gevaarlijke ontwikkeling’. In augustus vindt in Rotterdam de Eurekaweek, de introductieweek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), plaats. Aboutaleb: ‘Als dit een voorbode hierop is, maak ik me grote zorgen.’ Desondanks zegt hij deze vooralsnog niet af te gelasten.

In het gesprek is volgens een woordvoerder van de burgemeester ‘nogmaals benadrukt dat het virus niet met vakantie is en dat daarom iedereen de hygiënemaatregelen in acht moet nemen en dat je – als je klachten hebt – je moet laten testen. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.’

Constructief

Het gesprek was volgens de woordvoerder ‘constructief’: ‘De voorzitters deelden de zorgen van de burgemeester en zien ook onder studenten de urgentie voor het naleven van de afspraken verslappen. Ook hebben zij toegezegd dat zij – naast alles wat zij al deden – er opnieuw alles aan te zullen doen om de risico’s op besmetting met het virus zo klein mogelijk te houden.’

Ook is afgesproken om samen met vertegenwoordigers van studentenverenigingen een campagne uit te denken met voorlichting voor de studenten.

Eurekaweek

Het RSC/RVSV, een van de studentenverenigingen in de stad, zegt niet te vrezen dat de Eurekaweek niet doorgaat. Ook zeggen zij zich niet te herkennen in het beeld van de GGD dat studenten zich minder aan de voorschriften houden, zelfs al hebben ze klachten. ‘Onze sociëteit is deze zomer dicht, dat doen we niet zomaar,’ aldus de voorzitter van het RSC/RVSV.

Offerfeest

Rotterdam is momenteel koploper als het gaat om het aantal coronabesmettingen in Nederland. Aboutaleb waarschuwt daarom door middel van een filmpje ook Rotterdamse moslims om met het offerfeest vrijdag niet naar de moskee te komen. ‘Ik probeer ze te ontmoedigen: vier het offerfeest in je eigen huishouden.’