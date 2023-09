Ook tegemoetkoming energiekosten voor langstudeerder

De eenmalige tegemoetkoming energiekosten komt onder bepaalde voorwaarden ook beschikbaar voor studenten die langer over hun studie doen. Naar verwachting kan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) begin 2024 de toeslag uitbetalen. Gemeenten hopen nog dit jaar de energietoeslag 2023 over te kunnen maken.

In het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 dat in juli werd aangeboden aan de Tweede Kamer staat dat uitwonende studenten met een aanvullende beurs een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro krijgen. Dit verloopt via DUO, een langgekoesterde wens van onder meer gemeenten. Nu zijn daar ook studenten die langer over hun studie doen aan toegevoegd.

Laag inkomen

Het gaat om studenten waarvan de ouders een laag inkomen hebben en nog wel gebruik kunnen maken van een lening, maar die geen aanvullende beurs meer krijgen. De toekenning gebeurt op basis van de laatst beschikbare gegevens over het inkomen van de ouders.

Deze groep wordt daarmee zoveel mogelijk gelijk getrokken met uitwonende studenten in de reguliere opleidingsduur met een aanvullende beurs. Gemeenten zijn blij dat er ook voor deze groep studenten nu een oplossing is gevonden via DUO, meldt de VNG.

Financiële problemen

‘De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan voorheen,’ aldus demissionair minister Schouten. ‘Mensen die al weinig hebben kunnen die prijsstijgingen niet opbrengen en in de financiële problemen komen. Ook studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen, of ze nou korter of langer studeren. Dit willen we voorkomen. Mede dankzij de inspanning van DUO is het gelukt ook deze groep een eenmalige tegemoetkoming te geven voor hun energiekosten.’

Uitbetalen

De aanvullende regeling staat in de Nota van Wijziging die op 4 september aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023 treedt inwerking als dit is aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Naar verwachting kan DUO begin 2024 de eenmalige tegemoetkoming aan studenten overmaken. Gemeenten hopen nog dit jaar te kunnen starten met het uitbetalen van de energietoeslag 2023.