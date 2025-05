Onderzoek aanvullende maatregelen brandveiligheid

Uit onderzoek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) blijkt dat bij recente branden branduitbreiding via de gebouwschil een groot risico vormt. Dit bemoeilijkt de brandbestrijding.

Er is behoefte aan meer maatregelen of voorzieningen in de woningbouw om de branduitbreiding via de gebouwschil te beperken. Op dit moment onderzoekt Royal Haskoning DHV praktische oplossingen en de bijbehorende kosten. Op basis van de resultaten wordt overwogen het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aan te passen. Voor hoogbouw zijn strengere eisen voor gevels vastgesteld, mede naar aanleiding van de Grenfell-brand in Londen. Deze eisen treden naar verwachting op 1 juli 2026 in werking, zodra de benodigde testmethode is vastgelegd in de Nederlandse Praktijk Richtlijn.

Dit staat in een Kamerbrief van minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de voortgang van verschillende moties en toezeggingen op het gebied van bouwregelgeving. De focus ligt op brandveiligheid in het Bbl.

Brandveiligheid modulaire bouw en thuisbatterijen

De brand in het unitbouwcomplex Riekerhaven leidde tot een geactualiseerde Wegwijzer Brandveiligheid Modulaire Bouw, die recent is gepubliceerd en praktische handvatten biedt voor veilig bouwen met modulaire systemen. Wat betreft thuisbatterijen blijkt uit onderzoek dat er weinig gegegevens van incidenten zijn; er is daarom vooralsnog geen aanvullend beleid nodig, maar de ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.

Brandveiligheid in de ouderenzorg

Naar aanleiding van een motie is extra aandacht voor brandpreventie en evacuatieplannen in de ouderenzorg. Voor zorgwoningen gelden specifieke brandveiligheidsvoorschriften en wordt samen met de sector gewerkt aan verdere verbetering. Onderzoek naar het optoppen van gebouwen toont aan dat de bestaande regelgeving geen directe belemmeringen oplevert, maar dat betere toelichting wenselijk is.

Op 24 april heeft minister Keijzer het eerste rapport ontvangen van adviesgroep STOER (Schrappen Tegenstrijdige en Overbodige Eisen en Regelgeving). Hierin staan 60 aanbevelingen om de woningbouw te versnellen. De minister wil op korte termijn haar reactie naar de Kamer sturen. Keijzer verwacht voor de zomer van STOER ook een fase 2 rapport, waarin verder wordt ingegaan op de brandveiligheidsregels in het Bbl. Het is goed mogelijk dat zij besluit om de lopende acties in deze brief op basis van het fase 2 rapport STOER opnieuw te wegen.