Ruim 150 mensen aangehouden bij demonstratie Amsterdam

Foto: politie.nl

Bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam zijn gisteren ruim 150 mensen aangehouden. Het merendeel is opgepakt op basis van artikel 2.2. van de APV, het verstoren van de openbare orde. De autoriteiten lieten de demonstratie ontbinden nadat eerder een noodbevel was ingesteld. De mobiele eenheid verdreef de aanwezigen van het plein.

Dat meldt de politie zondagavond. Het Museumplein en de omliggende omgeving waren aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De zogenoemde driehoek van burgemeester, politie en justitie had daartoe besloten omdat er signalen waren dat mensen met wapens naar het plein wilden komen, aldus de politie. In de ochtend was een tekstkar op het Museumplein onklaar gemaakt en werd bij het toepassen van het preventief fouilleren een mes aangetroffen.

Protest tegen burgemeester

Actiegroep Nederland in verzet had eerder aangekondigd dat er zondag opnieuw ‘koffie werd gedronken voor vrijheid’ op het Museumplein. Als protest tegen de coronamaatregelen van het kabinet en tegen burgemeester Femke Halsema. De gemeente gaf toestemming voor een demonstratie met maximaal 500 mensen in het Arenapark, maar demonstranten waren toch naar het Museumplein gekomen. Omdat Halsema onderwerp was van de demonstratie, nam locoburgemeester Simone Kukenheim zondag haar taken waar, ook als voorzitter van de driehoek.

Verboden demonstraties

De afgelopen weekeinden, ook zaterdag nog, traden politie en ME regelmatig op tegen dit soort verboden demonstraties. Ook voorgaande keren dat ‘spontane’ demonstraties werden gehouden, kondigde de gemeente een noodverordening af en liep het uit op ongeregeldheden. Vorige week zondag greep de ME in bij een soortgelijk protest op het Malieveld in Den Haag.

Omzeilen restricties

Al tien zondagen op rij komen honderden mensen onder het mom van ‘koffie drinken’ op het Museumplein in Amsterdam en in andere steden in het land bijeen. Door het als spontane samenkomsten voor te stellen, omzeilen de deelnemers eventuele restricties die burgemeesters aan demonstraties verbinden.