Burgemeester kan straks sluiting coronakantoor bevelen

Burgemeesters krijgen de bevoegdheid tijdelijke sluiting van onder meer kantoorpanden te bevelen bij een corona-uitbraak. Om dit te regelen wordt een artikel toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid. Dat meldt het kabinet vrijdag na afloop van de ministerraad.

De GGD kan al adviseren een pand of delen ervan tijdelijk te sluiten in verband met corona. ‘In de praktijk werken beheerders van een besmette locatie hier veelal vrijwillig aan mee,’ aldus het kabinet. ‘Voor de gevallen waar dat niet gebeurt, maar snel ingrijpen wel nodig is om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt nu een expliciete wettelijke basis voor de sluitingsbevoegdheid van burgemeesters geregeld.’

Proportioneel

Verplichte sluiting kan alleen plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. ‘Sluiting is alleen aan de orde als minder ingrijpende middelen niet volstaan en de sluiting proportioneel is. De burgemeester betrekt bij zijn afweging naast het advies van de GGD, de aard van de locatie, de aard van de activiteiten op de locatie en het aantal bij de sluiting betrokken personen.’

Woningen, religieuze en levensbeschouwelijke gebouwen worden uitgezonderd in het wetsvoorstel, evenals ‘een aantal andere gebouwen’. Zoals gebruikelijk wordt het volledige voorstel pas openbaar zodra het naar de Tweede Kamer gaat. Dat gebeurt na advies door de Raad van State, waar het plan nu voorligt.

Tien dagen op slot

Besmette gebouwen kunnen maximaal tien dagen verplicht op slot onder de nieuwe regels. Aanleiding voor het wetsvoorstel is volgens het kabinet een motie van de Kamerleden Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) over het kunnen sluiten van bedrijfspanden na een virusuitbraak. Zij reageerden met die motie op berichten over virusuitbraken bij slachthuizen.