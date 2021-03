Gemeenten voeren druk nieuw kabinet op

Het nieuwe kabinet moet de malaise bij gemeenten aanpakken, anders staat het met lege handen. Meer geld en een gelijkwaardige relatie met het Rijk zijn volgens de VNG ‘harde voorwaarden’ om tot afspraken te komen bij de formatie.

Gemeenten zetten zich daarmee schrap na jaren van vergeefs vragen om oplossingen. De positie bij belangrijke dossiers, zoals de klimaatdoelen, wordt onverbloemd als drukmiddel gepresenteerd. Op de achtergrond heeft de VNG zelf te maken met ‘verzet’ van raden die aandringen op harde eisen aan Den Haag.

‘Gemeenten nodig’

Stevige woorden klinken dus in ieder geval bij de start van de formatie. VNG-directeur Leonard Geluk onderstreept de voorwaarden richting de formatietafel in een video. ‘Als het nieuwe kabinet iets wil realiseren, rond wonen of rond klimaat, dan lukt dat alleen met krachtige gemeenten,’ zegt hij daarbij.

Nieuw kabinet heeft gemeenten nodig voor uitvoering van veel plannen, benadrukt @GelukLeonard Daar werken we graag samen met het Rijk aan, maar meer middelen en gelijkwaardigheid zijn harde voorwaarden #kabinetsformatie Verder licht hij de arbitrage over tekorten #jeugdzorg toe. pic.twitter.com/JHKFE3d2db — VNG (@VNGemeenten) March 19, 2021

#Gemeenteninnood

Vlak voor de verkiezingen deed de VNG al een oproep aan de lijsttrekkers, via een paginagrote advertentie in de Volkskrant. Daarin werd duidelijk gemaakt hoe ernstig de situatie is, en ook al dat er oplossingen moeten komen als het nieuwe kabinet samenwerking wenst. #Gemeenteninnood werd gelanceerd als hashtag bij de actie.

De VNG kijkt verder dan het wapengekletter in een programma voor de inzet bij de kabinetsformatie, dat is goedgekeurd door de leden. Het maakt onder meer duidelijk wat er scheef zit bij de ‘structurele financiën’, maar ook dat een ‘aanbod aan het nieuwe kabinet’ volgt zodra aan de voorwaarden is voldaan.