Er is een wetswijziging in de maak die het Digitaal Opkopersloket (DOL) verplicht stelt voor gemeenten. Zo’n 40 procent doet nu al mee aan dit registratiesysteem van handelaren in tweedehandsgoederen, in de strijd tegen heling. Dat meldt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

De nieuwe gemeentelijke verplichting om gebruik te maken van het DOL, staat in een voorstel van demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Opkopers en handelaren in tweedehandsgoederen moeten zich dan altijd digitaal registreren in de gemeente waar zij hun bedrijf of beroep uitoefenen.

De maatregel is bedoeld om diefstal minder aantrekkelijk te maken en heling te verminderen. Handelaren zijn al verplicht om zich bij de gemeente te melden. Door zich aan te melden bij het digitale loket, voldoen ze automatisch aan de wet. Een gemeente krijgt hierdoor meer zicht op de lokale handelaren.

‘Lokale verschillen verkleinen’

Gemeenten die nog niet digitaal deelnemen, maken tot dusver gebruik van een fysiek loket. ‘Door de lokale verschillen te verkleinen, voorkom je dat helers en stelers die gestolen goederen willen aanbieden, uitwijken naar gemeenten waar het DOR (Digitaal opkopersregister) en het DOL niet verplicht zijn gesteld.’

Het Digitaal Opkopers Loket is ontwikkeld door de gemeente Rotterdam en wordt nu landelijk aangeboden door het CCV. Het centrum verstrekt de benodigde informatie aan gemeenten. Hoe het loket precies werkt, staat in de flyer Stop heling met het Digitaal Opkopers Loket. Het ministerie van Justitie en Veiligheid subsidieert het DOL en liet midden augustus weten het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te sturen.