Gemeente Den Haag staat vreugdevuren weer toe

De gemeente Den Haag breidt het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de komende jaarwisseling flink uit van 30 naar 53. Burgemeester Jan van Zaanen stelt dat er geen vuurwerkverbod voor de hele stad komt. Vreugdevuren mogen weer, maar wel onder voorwaarden.

Dat schrijft Van Zaanen in een commissiebrief over het beleidskader jaarwisseling 2021/2022 en de aanpak voor oud en nieuw dit jaar. Afgelopen jaarwisseling was er vanwege de coronapandemie en de werk- en zorgdruk in ziekenhuizen een landelijk vuurwerkverbod. Dit jaar lijkt er meer mogelijk en zijn de voorbereidingen voor komende jaarwisseling in volle gang.

Meer vuurwerkvrije zones, geen verbod

Den Haag breidt hiervoor het aantal vuurwerkvrije zones uit tot 53. Deze zones worden veelal ingesteld rondom ziekenhuizen, kinderboerderijen en dierenopvangcentra. Ze zijn bedoeld om kwetsbare mensen en dieren te beschermen, aldus Van Zaanen. De zones die er nu bij komen, liggen rond maneges en groengebieden, zoals bossen, parken en Natura2000-gebieden (in de duinen).

Een vuurwerkverbod voor de hele stad komt er dus niet. ‘Onze voorkeur gaat er naar uit om een dergelijk verbod landelijk te regelen. Dat zorgt voor meer duidelijkheid voor bewoners, vuurwerkverkopers en degene die het verbod moeten handhaven.’

Vreugdevuren mogen weer

Afgelopen twee jaar gingen de vreugdenvuren niet door. ‘De eerste keer omdat na het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, te weinig tijd resteerde om de procedure met een positief resultaat te doorlopen. De tweede keer, omdat enkele maanden voor de jaarwisseling bleek dat de geldende coronamaatregelen het houden van een evenement, een vreugdevuur, in de weg stonden.’ Deze worden nu weer toegestaan, onder voorwaarden. ‘Het college heeft een positieve grondhouding ten opzichte van de vreugdevuren, vanwege minder kans op openbare orde problematiek. En de daarmee samenhangende schade in de openbare ruimte,’ zo staat in de brief. ‘Het houden van een vreugdevuur kan slechts plaatsvinden onder strikte voorwaarden – zoals een maximale grootte – omdat de veiligheid van omstanders en omwonenden niet in het geding mag komen.’

Preventieve maatregelen

De Haagse burgemeester vermeldt verder dat er tijdens en in de aanloop naar de komende jaarwisseling ook veel preventieve maatregelen worden genomen. Zo worden onder andere autowrakken en andere voertuigwrakken preventief weggehaald. De burgemeester wil zo voorkomen dat er branden ontstaan. Ook gaat de gemeente afspraken maken met aanbieders van leenscooters om scooterbranden te voorkomen. De stad gaat daarnaast jongeren die vaker voor overlast zorgen, in de gaten houden en direct waarschuwen. Wie zich blijft misdragen, loopt kans op een gebiedsverbod.