Week van de Veiligheid: van pop-up bus tot mobiele escape room

Afgelopen week was de Week van de Veiligheid. De thema’s agressie en geweld stonden centraal en in verschillende gemeenten werden acties georganiseerd. Van veiligheidsdag tot markt

Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) organiseerde de Week van de Veiligheid samen met gemeenten, brancheorganisaties, politie en regionale PVO’s. Centraal stond agressie en geweld tegen ondernemers en hoe daar mee om te gaan. De meeste gemeenten pakten uit met activiteiten gericht op alle inwoners.

Kijkje in de keuken

Zo was er in Amstelveen een veiligheidsdag. Verschillende organisaties, zoals brandweer, politie en ambulance geven dan een kijkje in de keuken. Maar ook spectaculaire reddingsacties, reanimaties en aanhoudingen van verdachte personen. De dag was groots opgezet: ook handhaving, Boswachterij, het GVB Veiligheidsteam, bergingsbedrijven en de Douane waren er. Verder was er een veiligheidsmarkt waar inwoners informatie en advies over persoonlijke veiligheid konden vinden.

Mobiele escape room

Ook in Lelystad was er een Veiligheidsmarkt op het Stadhuisplein, in het stadhuis en bibliotheek. Hier was van alles te zien en te beleven op het gebied van Veiligheid. Van tips om brand of inbraak te voorkomen tot het onschadelijk maken van ‘een bom’ en het bekijken van een drugslab en zelf ervaren hoe een wietplantage ruikt. Er waren workshops van onderzoeksjournalist Maria Genova die alles vertelt over de nieuwste trucs van hackers en tips geeft om de online veiligheid te vergroten. Op het Stadhuisplein stond een mobiele escape room en een springkussen voor jonge inwoners.

Pop-up bus en roadshow

De gemeente Venray organiseerde de roadshow Kijk niet weg, over ondermijnende criminaliteit en georganiseerde drugscriminaliteit. De gemeente Ridderkerk gaf voorlichting vanuit de Pop-up Bus over verschillende vormen van veiligheid voor ondernemers en hun medewerkers. Denk aan cybercrime, het voorkomen van overvallen en het tegengaan van winkelcriminaliteit. En in Sittard-Geleen reed onder meer de ondermijningsbus en was er een bijeenkomst voor ouderen over digitale veiligheid. Op het blog van de gemeente is een terugblik over de activiteiten te lezen en hoe deze zijn ontvangen.

Zo ruikt xtc

De gemeente Overbetuwe organiseerde ook verschillende activiteiten met als middelpunt het Veiligheidsplein. Wie wilde weten hoe het is om dronken achter het stuur te zitten, kon in een speciale auto instappen en ervaren hoe het is als je rijdt terwijl je gedronken hebt. Ook waren er verschillende workshops zoals digitale weerbaarheid voor senioren, een DriveXperience voor ouderen die aan het verkeer willen deelnemen en een HackshieldCyberparty.

Hunted & verdachte situaties in de buurtapp

In de gemeente Nederweert werd op de eerste dag van de week een aantal ‘verdachte situaties’ in scene gezet. Acteurs gingen de straat op en gedroegen zich ‘verdacht’ om te kijken of inwoners hier melding van zouden maken, in de Buurtwhatsapp of bij de politie. Ook wordt het spel Hunted gespeeld. Honderd jongeren gingen op de vlucht voor de burgemeester, wethouders, politie en handhavers.

Inleveractie steekwapens

In de gemeente Papendrecht werd samen met de politie en het jongerenwerk een inleveractie voor steekwapens georganiseerd. Iedereen die van een mes af wil, kan zijn of haar steekwapen inleveren, anoniem en zonder straf. De gemeente en politie registreren geen gegevens. In Stichtse Vecht was een informatieve bijeenkomst ‘Echt of Nep?’ in strijd tegen internetcriminaliteit, een inloopspreekuur van bureau HALT en Jeugdpunt en werd er een drugslab en ondermijningscontainer ingezet.