Whitepaper – Sociaal incasseren loont

Het domein van de Invordering is behoorlijk in beweging. Er is veel aandacht voor hoe het verantwoorder en effectiever kan. We zien een toenemende nadruk op ‘sociaal incasseren.’ Deze bijdrage verkent dit nieuwe fenomeen.

In de kennisbank VIND Lokale belastingen wordt dit verbreed en verdiept vooral vanuit de praktijk. Daarmee wil de redactie ondersteunen bij de eigen gedachtenontwikkeling over dit onderwerp. Iedereen komt er namelijk op een of andere manier mee in aanraking.

In deze whitepaper wordt verder ingegaan op de kenmerken en drijfveren voor sociaal incasseren.

