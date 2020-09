CBS: Gemiddelde WOZ-waarde hoogste ooit

Op 1 januari 2020 was de gemiddelde WOZ-waarde 270.000 euro per woning, bijna 9 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de hoogste waarde ooit en de grootste stijging sinds jaren. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gemiddelde woningwaarde voor de Wet waardering onroerende zaken, oftewel WOZ steeg in 2020 voor het vijfde jaar op rij, blijkt uit de cijfers van het CBS. In Weesp steeg de gemiddelde WOZ met bijna 22 procent het hardst. De gemiddelde woningwaarde ging daar naar 351.000 euro. Van de vier grootste steden steeg in Rotterdam de gemiddelde WOZ-waarde het sterkst, met bijna 16 procent tot 222.000 euro per woning.

Gemiddelde WOZ-waarde

In de gemeente Bloemendaal was de gemiddelde WOZ-waarde met 750.000 het hoogst. In Delfzijl was deze met 134.000 het laagst. In de provincie Groningen steeg de gemiddelde woningwaarde met 12 procent het meest, naar 186.000 euro. Daarmee is de WOZ in Groningen nog wel het laagst van alle provincies. In Zeeland was de toename van de gemiddelde woningwaarde, met bijna 5 procent, het laagst.

WOZ-waarde volgt huizenprijs

De WOZ volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Naast het effect van taxatie van een jaar eerder worden bij de bepaling van de WOZ-waarde alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een verhogend effect heeft op de WOZ. De huizenprijzen stijgen vanaf 2014, in lijn daarmee gaat de WOZ-waarde sinds 2015 omhoog.