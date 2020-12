Professionele ontwikkeling: leergang gemeentejurist

Gemeentes hebben er sinds de decentralisatie in 2015 veel nieuwe taken bij gekregen. Welke gevolgen heeft dat voor het werk van de gemeentejurist? Ingeborg Lunenburg, opleider, adviseur en auteur is expert op het gebied van de uitvoering van de wetten in het sociaal domein en docent bij de vernieuwde Leergang Gemeentejurist. Wat vindt zij dat... lees verder