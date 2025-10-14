Actualiteitendag Burgerzaken

Op donderdag 4 december word je helemaal op de hoogte gebracht van wetswijzigingen, jurisprudentie en relevante ontwikkelingen met betrekking tot burgerlijke stand, het personen- en familierecht.

Aan bod komen onder andere:

Correcties van initiële vulling en naamgebruik (laatste wijziging);

Correcties verschillen tussen gerelateerden;

Terugblik/learnings afgelopen gemeenteraadsverkiezingen;

Algemene wet bestuursrecht & Burgerzaken;

Bestuurlijke boete BRP.

Een ander actueel vraagstuk binnen burgerzaken is Artificiële Intelligentie (AI):

Wat zijn ontwikkelingen, kansen en bedreigingen als het gaat om wet- en regelgeving, ethische vraagstukken en privacy?

Wat is de impact ervan op Burgerzaken?

Behandeling van je eigen praktijkcase of vraag

Heb je als deelnemer aan deze Actualiteitendag, een vraag/casus uit de praktijk die de docenten kunnen behandelen (uiteraard worden deze op de dag zelf anoniem besproken)? Leg deze dan per e-mail voor aan ons.

Bij voorkeur ontvangen we jouw vraag/casus uiterlijk 4 november zodat we voldoende tijd hebben om ze in behandeling te nemen. Stuur jouw vraag/casus per e-mail naar Susan Beljaars (S.Beljaars@sdu.nl).



Doelgroep

(Juridisch) Medewerker/Consulent/Specialist Burgerzaken, Backoffice, Midoffice, Klantcontactcentrum, Gemeentewinkel, Ambtenaar Burgerlijke Stand, Klanbeheerder werkzaam bij gemeentelijke organisaties.

Bereikbaarheid Hotel Van der Valk Breukelen

Hotel Van der Valk Breukelen is uitstekend per trein bereikbaar (NS-station Breukelen ligt op 150 meter van het hotel). Ook is er voldoende gratis parkeergelegenheid. Waar je ook woont; het is nu nog makkelijker om op tijd te arriveren met de trein of de auto.



