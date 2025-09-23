Basistraining AI, ChatGPT, Copilot en GenIA-L voor Lokale Overheid

Generatieve AI transformeert de manier waarop lokale overheden werken – maar hoe benut je deze revolutie effectief én verantwoord? In deze praktijkgerichte training leer je niet alleen werken met krachtige AI-tools als ChatGPT, Copilot en GenIA-L, maar krijg je ook inzicht in de strategische kansen én uitdagingen voor jouw organisatie. Of je nu beleid schrijft, inwoners informeert, of projecten leidt: ontdek hoe AI je dagelijkse werk efficiënter maakt én hoe je jouw organisatie voorbereidt op een toekomst waarin AI niet meer weg te denken is.

Deze eendaagse training biedt een hands-on introductie in het gebruik van generatieve AI-tools binnen de context van lokale overheden. Je leert de basisbeginselen van prompten en hoe je deze tools direct kunt toepassen in je dagelijkse werkzaamheden. Daarbij staan we uitgebreid stil bij de impact op je organisatie en wat er nodig is voor succesvolle implementatie – van compliance tot changemanagement.

Na afloop van deze training:

1. Kun je praktisch werken (prompten) met AI-tools zoals ChatGPT, Copilot en GenIA-L

2. Begrijp je de strategische waarde van AI voor lokale overheden

3. Heb je inzicht in de belangrijkste compliance- en implementatie-uitdagingen

4. Ken je de basisbeginselen van verantwoord AI-gebruik

5. Kun je inschatten welke organisatorische veranderingen nodig zijn voor AI-adoptie

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor ambtenaren die een praktische introductie willen in het gebruik van AI-tools, zonder diepgaande technische kennis. Het is geschikt voor beleidsmedewerkers, communicatieprofessionals, projectleiders en andere ambtenaren die hun werkprocessen willen optimaliseren of betrokken zijn bij digitale transformatie. Deelnemers dienen een laptop mee te nemen en vooraf een (gratis) account aan te maken bij OpenAI’s ChatGPT (www.chatgpt.com).

Ook maak je kennis met GenIA-L – juridische/fiscale assistent die generatieve AI combineert met de inhoud van betrouwbare bronnen in Rechtsorde. Deelname aan deze training geeft je zelfs twee weken gratis en geheel vrijblijvend toegang tot GenIA-L (toegang stopt automatisch twee weken na afloop van de training).

Technische voorkennis of ervaring met genoemde tools zijn niet vereist voor deze training.

Meer over deze cursus