Basiscursus Wet open overheid (Woo) – online cursus

Wil jij als advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist beschikken over basiskennis van de Wet open overheid (Woo), omdat je in jouw werk hiermee te maken hebt? Volg dan de nieuwe basiscursus Woo.

In deze cursus komen alle voor de praktijk belangrijke onderwerpen, aan de orde en ligt de focus op de passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek).

Onderwerpen zijn onder meer:

Waarin verschilt de Woo van de Wob?

Wanneer is de Woo van toepassing?

Hoe herken je een Woo-verzoek?

Hoe zoek je naar documenten?

Wat doe je met omvangrijke Woo-verzoeken?

Hoe werken de uitzonderingsgronden van de Woo?

Wat zijn persoonlijke beleidsopvattingen?

Na het volgen van deze basiscursus Woo heb je actuele kennis van de belangrijkste onderwerpen uit de Woo en weet je hoe jij jouw werkzaamheden in overeenstemming met de Woo kunt uitvoeren.

