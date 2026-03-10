De overheid wordt steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die het gevolg is van haar handelen. Dit handelen heeft allerlei verschillende verschijningsvormen, zoals onrechtmatige besluitvorming, onjuiste informatieverstrekking of het niet nakomen van toezeggingen. Ook het nalaten om handhavend op te treden tegen overtredingen of het nalaten om een weg deugdelijk te onderhouden, kan bijvoorbeeld leiden tot overheidsaansprakelijkheid.

Voor de aansprakelijkheid van de overheid gelden andere regels dan voor ‘gewone’ bedrijven of burgers. Mede hierdoor is overheidsaansprakelijkheid een complex rechtsgebied, dat bovendien constant in ontwikkeling is.

Heb jij in de praktijk te maken met mogelijk onrechtmatige overheidsbesluiten en wil je weten wanneer de overheid aansprakelijk is uit onrechtmatige daad?

Na afloop heb je inzicht in de complexe materie van het materiële overheidsaansprakelijkheidsrecht en in de procedurele aspecten van procederen voor de bestuursrechter en de burgerlijke rechter over de onrechtmatige overheidsdaad.

Bestemd voor: advocaten, gemeentejuristen, overheidsjuristen en ambtenaren.

