Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2026 – online cursus

De inwerkingtreding van de Jeugdwet en de Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen hebben grote impact gehad op de dagelijkse praktijk van advocaten en (overheids)juristen werkzaam op het gebied van het civiele jeugdrecht.

Helaas blijkt in de praktijk dat de doelen die met deze wetten werden beoogd niet gehaald zijn. De gemeenten hebben grote moeite om de stijgende kosten van de jeugdhulp te betalen. Veel ouders worstelen met de zorg- en hulpverleners en door personeelskrapte hebben veel jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming te kampen met opgelopen wachtlijsten en wegloop van (vaak ervaren) medewerkers. Daarbij komt dat corona en de Toeslagenaffaire extra schade voor gezinnen hebben opgeleverd.

De evaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen heeft veel zorgen en behoeften boven tafel gekregen. De vraag is hoe het verder moet met de jeugdhulp en de kinderbescherming.

Zo lang er nog geen grote verbeteringen in de betreffende wetten tot stand zijn gebracht moet de (rechts)praktijk het doen met de bestaande wet- en regelgeving. Inmiddels zijn er wel enkele verbeteringen aangebracht, zoals rond de gesloten jeugdhulp.

Tijd om aandacht te besteden aan de huidige wet- en regelgeving en de manco’s daarin alsmede aan de problemen die zich in de praktijk voordoen.

Paul Vlaardingerbroek brengt je op de hoogte van de ontwikkelingen en de jurisprudentie. Daarnaast gaat hij in op de gevolgen voor de dagelijkse praktijk.

NB. Voor deze cursus ontvang je 4 PO civiel jeugdrecht. Er zijn geen jeugdstrafrecht PO aan deze cursus verbonden.

Bestemd voor: (jeugdrecht)advocaten, (overheids)juristen, leden van de rechterlijke macht, jeugdbeschermers en jeugdhulpverleners werkzaam op het gebied van het jeugdrecht.

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. Je ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

