Driedaagse opleiding Ondermijning

Tijdens deze opleiding leer je het bestuurs-, straf- en civielrechtelijke instrumentarium voor preventie en aanpak van ondermijnende criminaliteit goed kennen.

Je krijgt handvatten om de complexe wet- en regelgeving te vertalen naar de praktijk. Je leert van praktijkvoorbeelden op het gebied van onder meer sluiting van panden, ondermijning in het buitengebied en bedrijventerreinen, onvergunde prostitutie, voorkomen van jonge aanwas (preventie jeugd) en bestuurlijk afpakken.

Juridische gereedschapskist op orde?

Praktische tips worden gegeven als het bijvoorbeeld gaat om het ‘ondermijningsproof’ maken van een APV. Deelnemers, werkzaam bij een gemeente, krijgen de mogelijkheid hun eigen APV te laten bekijken door onze docenten. De vertaalslag wordt ook gemaakt naar bestuurlijke rapportages; wat zijn randvoorwaarden voor goede afstemming tussen gemeente en politie?

De opleiding ziet er als volgt uit:

Dag 1 | Juridische gereedschapskist, kwetsbare branches en jonge aanwas | donderdag 28 mei 2026

Dag 2 | APV, weerbaarheid, informatiedelen | dinsdag 4 juni 2026

Dag 3 | Bibob, drugs, woningsluitingen en mensenhandel | donderdag 18 juni 2026





Meer over deze cursus