Driedaagse opleiding AI & Gemeente

Ben jij werkzaam bij een gemeente en wil je je verdiepen in de mogelijkheden die AI biedt? Of ben jij betrokken bij het implementeren van een AI-strategie en/of AI-geletterdheid voor jouw organisatie?

Deze 3-daagse verdiepende opleiding, speciaal voor gemeenten, ondersteunt je bij het goed laten landen van AI in jouw organisatie en de kracht van AI optimaal te benutten. Het geeft je bovendien bouwstenen om jouw organisatie te laten voldoen aan de verplichting tot AI-geletterdheid (AI-verordening).

Speciaal voor gemeenten

Uniek aan deze opleiding is dat theorie en casuïstiek zijn toegesneden op processen, beleidsontwikkelingen en wettelijke kaders die relevant zijn voor gemeenten, denk aan Openbare Orde & Veiligheid, Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein en gemeentelijke bedrijfsvoering.

Je maakt kennis met de verschillende verschijningsvormen van AI en de actuele toepassingen ervan binnen gemeenten. Je ontdekt de (on)mogelijkheden van generatieve AI-tools en AI-agents. Je leert ook voor welke gemeentelijke afdelingen/werkzaamheden/processen ze het beste toepasbaar zijn en wat de ranvoorwaarden voor implementatie zijn.

Praktisch en hands-on

Doordat je aan de slag gaat met een AI-toepassing gericht op een (fictieve) gemeente ervaar je hands-on wat AI kan bieden en met welke veiligheids- en organisatorische aspecten je rekening moet houden bij implementatie ervan. Technische of IT- voorkennis is niet nodig.

AI-risico’s in kaart

Het wet- en regelgevend kader, als AI-verordening en AVG, krijgen uitgebreid aandacht zodat je ook weet hoe grip te houden op de risico’s van AI-systemen/toepassingen.

Dag 1: AI-systemen | Toepassingen gemeenten | Organisatorische Impact (9 april)

Dag 2: AI-Strategie | AI-geletterdheid | Ethiek (13 april)

Dag 3: Wet- en regelgeving | AI-implementatie (20 april)

(voor gedetailleerde invulling per dag, zie hieronder ‘Programma’)

Docenten: AI-specialist en advocaat

De opleiding wordt gegeven door AI-specialisten en advocaten om zowel de technische, ethische als juridische facetten van AI zo goed en grondig mogelijk te behandelen. De docenten hebben bovendien ruime ervaring met de toepassing van AI in gemeentelijke organisaties.



Meer over deze cursus