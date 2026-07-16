Specialisatieopleiding Jeugdrecht (4 dagen)



Tijdens deze 4-daagse Specialisatieopleiding Jeugdrecht brengen de docenten je op de hoogte van alle belangrijke en actuele civiel- en strafrechtelijke aspecten van het jeugdrecht.

De opleiding heeft een praktische insteek en wordt verzorgd door een multidisciplinair team van experts uit de jeugd(straf)rechtpraktijk.

Je volgt interactieve bijeenkomsten en bespreekt diverse casussen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst maak je een of meerdere (verplichte) huiswerkopdrachten, die de docenten voor de betreffende studiedag nakijken en tijdens de dag met je doornemen.

Uiteraard bieden de studiedagen voldoende ruimte om vragen te stellen aan de docenten en je studiegenoten.

De vier thema’s

Op iedere studiedag staat een thema centraal:

Dag 1 – Jeugdstraf(proces)recht – Carlo Dronkers & Maria de Jong-de Kruif

Dag 2 – Familie- en jeugdrecht en herstelbemiddeling in jeugdstrafzaken – Monique van der Zouw, Pauline Schonewille-van Diest & Paul Vlaardingerbroek

Dag 3 – Actualiteiten en capita selecta – Marjolein Rietbergen & Paul Vlaardingerbroek

Dag 4 – Familie- en jeugdrecht – Thomas Frohn & Leo Hendriks

Lidmaatschap VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten)

Deze opleiding is opgezet door Levebvre Sdu Opleidingen in samenwerking met de VNJA. Om lid te kunnen worden van de VNJA moet een advocaat onder meer binnen drie jaar na inschrijving als aspirant-lid de opleiding hebben gevolgd (zie hier alle eisen van lidmaatschap VNJA). De opleiding voldoet dan ook aan de eisen die de VNJA stelt aan de Specialisatieopleiding Jeugdrecht.

Eisen Raad voor de Rechtsbijstand

Door het volgen van deze opleiding kun je als advocaat 8 PO punten jeugdstrafrecht (dag 1 en deel dag 2) en 12 PO punten jeugd civiel (deel dag 2, dag 3 en dag 4) aanvragen.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

*Advocaten voorzien van een stageverklaring en enige ervaring in het jeugdrecht en (aspirant)leden van de VNJA.

*Juristen gespecialiseerd (of met interesse zich te specialiseren) op het gebied van de jeugdzorg en bijvoorbeeld werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg.

Praktische informatie

De opleidingsdagen zijn in beginsel niet los te volgen.

(Aspirant)leden van de VNJA dienen de gehele opleiding af te ronden. Zij ontvangen 20% korting op de cursusprijs.

Heb je een PO Deal 15 punten of PO Deal 20 punten, dan betaal je € 1.349,50 (excl. btw).

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