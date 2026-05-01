Evenementdatum: 2 november 2026

Zorgboa

Handhavers lopen continu in de openbare ruimte en worden daarbij dagelijks geconfronteerd met mensen met onbegrepen (verward) gedrag. Hun rol wordt steeds belangrijker, omdat de politie andere strategische keuzes maakt. Hierdoor komen handhavers vaker met deze situaties in aanraking.

De tweedaagse training Zorgboa® geeft handhavers inzichten en praktische handvatten om met personen met onbegrepen gedrag om te gaan.

Doelen training
De training heeft de volgende doelen:

Het herkennen en begrijpen van onbegrepen gedrag.
Inzicht in het juridisch kader, zodat je vaardig en correct in je rol kunt handelen.
Het ontwikkelen van een signaleringsrol voor het monitoren van de kwaliteit van zorg en mogelijk voor zorgcriminaliteit.

Meer over deze cursus

Filed Under: Agenda, Bestuurs(proces)recht, Overheid Bestuur, Overheid Veiligheid

