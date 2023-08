Bekijk als strategisch adviseur de vraagstukken van alle kanten

‘Er is altijd een ander handelingsperspectief.’ Dat is kort samengevat de belangrijke les die Rik van Niejenhuis opstak tijdens zijn leiderschapsopleiding bij AOG School of Management. Dit inzicht helpt om grip te krijgen op strategische vraagstukken.

Als strategisch adviseur ruimte, gebiedsontwikkeling & economie bij de gemeente Eemsdelta, kwam Van Niejenhuis tijdens de leergang in gesprek met beleidsmakers in Brussel en Den Haag. ‘Dan blijkt dat zij heel anders aankijken tegen Noord-Nederland en dat Europa ook iets van onze regio vindt.’

Omgekeerd waren Europa en ‘Den Haag’ voor Van Niejenhuis ook abstracte begrippen. Maar door de contacten die hij tijdens de opleiding Publieke Strategie en Leiderschap legde, realiseerde hij zich dat in Brussel en Den Haag gewoon collega’s werken. Mensen uit het openbaar bestuur met wie je kunt samenwerken. ‘Het is erg interessant om met zoveel onbekende deelnemers in aanraking te komen. Ze werken allemaal op andere plekken, maar kampen wel met dezelfde problemen.’

Grip op problemen

Van Niejenhuis was eerder ook raadslid in de gemeente Groningen en heeft een grote interesse in de politiek en het openbaar bestuur. Hij begon aan de opleiding, omdat hij zich verder wilde ontwikkelen in dat openbaar bestuur. Daarbij vroeg hij zich af wat een leider is, hoe hij zelf een goede leider kan worden en waar hij naar toe zou willen bewegen. Maar vooral ook hoe hij grip krijgt op de strategische vraagstukken die voor een kleine en niet draagkrachtige gemeente van belang zijn. ‘Dat is vaak lastig. Met een andere gemeente en de provincie is de gemeente Eemsdelta bijvoorbeeld aandeelhouder van de haven van Delfzijl, maar Groningen Seaports beheert de haven en bepaalt wat er gebeurt met de ruimte. Terwijl dat voor ons en de bewoners eveneens van belang is, want ook in Eemsdelta wordt de ruimte schaars. Vul je die met landbouw, zonnepanelen, industrie, woningen of een landschap dat bijdraagt aan biodiversiteit en waterberging?’

Aardbevingsproblematiek

Een andere voorbeeld van een strategisch vraagstuk is de aardbevingsproblematiek. Voor Van Niejenhuis zijn de Groningse aardbevingen alledaagse werkelijkheid. De gemeente Eemsdelta moet bij alles rekening houden met het effect van mogelijke aardbevingen. ‘Huizen scheuren, de riolering verzakt en een nieuwe brug moet aardbevingproof zijn. Verder behartigt de gemeente ook de belangen van de bewoners naar de overheid, want de aardbevingen hebben een enorme impact op mensen, gezinnen en dorpen. We moeten greep houden op wat voor hen belangrijk is en zorgen dat ons geen dingen overkomen, omdat bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Groningen dat wil. Dat lukt zeker niet altijd, maar we moeten het blijven proberen.’

Handelingsopties

Van Niejenhuis merkt dat hij zich steeds bewuster wordt van het feit dat er handelingsopties zijn. ‘In het verleden ging ik intuïtiever te werk. Niet dat dat verkeerd uitpakte, maar ik merk nu dat ik, door de aangereikte theorie en de ervaringen die ik tijdens de modules opdeed, methodischer te werk ga. Zo maak ik nu vaak een krachtenveldanalyse: wie is het ermee eens, wie niet en hoe krijgen we diegene toch mee? Of ik bel nog iemand uit mijn netwerk met de vraag hoe die tegen een vraagstuk aankijkt. Ook dan kun je ineens een ander perspectief zien.’

