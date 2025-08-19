54 partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing

Bij de Kiesraad zijn 54 partijnamen (aanduidingen van politieke groeperingen) geregistreerd in het register voor de komende Tweede Kamerverkiezing. Deze politieke groeperingen kunnen met naam en – in de meeste gevallen – met logo deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober 2025.

Politieke groeperingen konden hun registratieverzoek indienen tot en met 4 augustus. De Kiesraad beoordeelde of de verzoeken aan de wettelijke eisen voldoen.

Volgende stap: dag van kandidaatstelling 15 september 2025

Politieke partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezing leveren op de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijst en bijbehorende stukken in bij de Kiesraad in Den Haag. Dat is op maandag 15 september 2025, tussen 09.00 en 17.00 uur.

Op vrijdag 19 september om 17.00 uur maakt de Kiesraad in een openbare zitting bekend welke politieke groeperingen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, met welke kandidaten. Ook nummert de Kiesraad de kandidatenlijsten.

Register Tweede Kamerverkiezingen

In het register voor Tweede Kamerverkiezingen staan de volgende partijnamen geregistreerd (op alfabetische volgorde):