D66 en PVV in ‘nek-aan-nek-race’

Het is ongekend spannend welke partij uiteindelijk de grootste wordt. Aan het eind van de ochtend was het verschil tussen de PVV en 2341 stemmen, in het voordeel van Wilders. Beide partijen staan op 26 zetels.

De VVD komt uit op 22 zetels. Het CDA komt uit op 18. GroenLinks- PvdA staat op 20 zetels, FVD komt op 7 en CU op 3. Verder krijgt JA21 9 zetels en BBB 4 zetels. Daarna komen de SP, Denk, Partij voor de Dieren en de SGP met 3 zetels. 50Plus krijgt 2 zetels, Volt 1 zetel en NSC zou verdwijnen uit de Kamer.

Uitslag buitenlandse poststemmen kan nog dagen duren

Vanwege de kleine marges kan het nog dagen gaan duren voordat bekend is wie de grootste partij zal worden. Poststemmen van Nederlanders in het buitenland kunnen de doorslag geven, maar die uitslag is pas op zijn vroegst maandagavond bekend. Het gaat naar schatting om zo’n 90.000 stemmen. Bij de vorige Kamerverkiezingen gingen de meeste stemmen van Nederlandse expats naar GroenLinks-PvdA, ruim 28 procent. D66 behaalde toen 10,5 procent, PVV 6,3.

Opkomst hoger

Iets meer mensen hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag hun stem uitgebracht dan bij de vorige verkiezingen, in 2023. De laatste cijfers van de ANP Verkiezingsdienst laten donderdagochtend een opkomstpercentage van 78,4 procent zien. Dat is een fractie hoger dan vorige keer: toen ging 77,8 procent van alle kiesgerechtigden stemmen.

D66 heeft vooralsnog in elke gemeente een beter resultaat geboekt bij de Tweede Kamerverkiezingen dan twee jaar geleden. Ook het CDA boekte overal winst. Voor GroenLinks-PvdA en de PVV was het resultaat juist overal slechter. D66 ging vooral vooruit in villagemeenten en in de studentensteden. GroenLinks-PvdA kreeg de grootste klappen in studentensteden als Utrecht, Wageningen, Nijmegen, Leiden en Groningen. Amsterdam stemt wederom progressiever dan Nederland: GroenLinks-PvdA is daar de grootste, D66 de grootste winnaar.

Aantal ongeldige stemmen

Het aantal stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen dat ongeldig is, lijkt gestegen op basis van de ANP Verkiezingsdienst. Het gaat donderdagochtend om 25.956 stemmen. Dit komt neer op 0,3 procent van het totale aantal stemmen, waar dat in 2023 en 2021 ging om 0,2 procent

Nieuw stembiljet

In vijf gemeenten werd bij deze verkiezingen gestemd met een klein stembiljet. Dat zorgde tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 voor aanzienlijk meer ongeldige stemmen.

In Alphen aan den Rijn is nu 0,4 procent van de stemmen ongeldig, wat neerkomt op 301 stemmen. Dat was tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2023 (toen werd gestemd met een ‘regulier’ stembiljet) 0,2 procent. In Borne gaat het ook om 0,4 procent ongeldig ten opzichte van 0,2 procent in 2023. In Midden-Delfland eveneens om 0,4 procent ten opzichte van slechts 0,1 procent bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. In Tynaarlo is 0,3 procent van de stemmen ongeldig, ten opzichte van 0,1 procent in 2023.

Minister Frank Rijkaart was even op bezoek in Alphen aan den Rijn. „Het ziet er goed uit”, zegt hij. „Het aantal fouten lijkt mee te vallen en dat is natuurlijk een van de criteria om te bepalen of we hiermee doorgaan in de toekomst.” Hij is ‘hoopvol’ dat het kleinere stembiljet binnen niet al te lange tijd overal wordt ingevoerd. „Het is ook wel nodig. We zien dat er zoveel nieuwe partijen meedoen aan verkiezingen, dat de biljetten meegroeien en je als kiezer enorme lappen papier door moet spitten, voordat je stemt. We gaan bij de volgende verkiezingen uitbreiden naar tien gemeenten.”