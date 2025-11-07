Kiesraad stelt uitslag verkiezingen vast

De Kiesraad stelde op 7 november 2025 de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 29 oktober 2025 vast.

D66 heeft de Tweede Kamerverkiezingen gewonnen met 29.668 stemmen verschil met de PVV. Het opkomstpercentage was 78.3%. Vijf kandidaten zijn met voorkeursstemmen benoemd die anders niet gekozen waren.

Vertrouwbaar en betrouwbaar

Wim Kuijken, voorzitter van de Kiesraad: “Deze uitslag is betrouwbaar. Er ligt een doordacht en robuust proces ten grondslag aan de stemming en aan de uitslagvaststelling. Het verkiezingsproces in Nederland is heel precies beschreven in de Kieswet en kent vele waarborgen met controles en voortdurende transparantie.

Het uitvoeren van dit proces, met al deze waarborgen, vraagt de inzet van tienduizenden gewone burgers als vrijwilligers, en vele ambtenaren. De betrokkenheid van deze grote hoeveelheid mensen bij het verkiezingsproces is op zichzelf een waarborg voor transparantie en controleerbaarheid, van robuustheid. Ik wil een welgemeend compliment geven aan al die mensen die de verkiezingen in Nederland feitelijk mede mogelijk maken.”

Kritiek op Amsterdam vanwege trage telproces

De Kiesraad vindt dat de gemeente Amsterdam “echt heel laat” was met het doorgeven van de einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente deed dat pas donderdagavond, terwijl de stembussen woensdag om 21.00 uur sloten. Volgens Kuijken publiceren meer gemeenten de uitslagen niet snel genoeg. De Kiesraad stelt vast dat de organisatie en het kennisniveau bij enkele gemeenten “echt beter kan”.

Aantal ongeldige stemmen daalt

In de vijf gemeenten waar kiezers als proef met een kleiner stembiljet hebben gestemd, zijn minder stemmen ongeldig verklaard dan bij het vorige experiment, bij de Europese verkiezingen vorig jaar. De Kiesraad noemt dat verheugend.

De proef moet nog worden geëvalueerd. Volgens Kuijken zijn de eerste signalen van kiezers en stembureauleden positief. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement was 0,74 procent van de stemmen in de deelnemende gemeenten ongeldig; nu is dat 0,48 procent.

De proef werd gehouden in Alphen aan den Rijn en Midden-Delfland (Zuid-Holland), Boekel (Noord-Brabant), Borne (Overijssel) en Tynaarlo (Drenthe). Op de bovenste helft van het biljet staan de logo’s en namen van partijen, op de onderste helft de nummers van de kandidaten. Kiezers maken twee vakjes rood: bij de partij en bij het nummer van de kandidaat van die partij. Als het werkt, hoeven kiezers geen stembiljet ter grootte van een strandlaken te gebruiken. Landelijk is ongeveer 0,3 procent van de stemmen ongeldig verklaard.