Verkiezingsprogramma BBB: aandacht voor regionale problematiek

In het conceptverkiezingsprogramma van de BBB gaat een belangrijk deel over de ongelijkheid tussen platteland en stad. De partij vraagt om ‘een eerlijk beleid voor iedereen, onafhankelijk van de postcode’. Daarnaast wordt meer accent gelegd op maatregelen tegen asielmigratie dan in 2023. Ook wendt de partij zich nog verder af van de klimaatdoelen en wordt de NAVO-norm losgelaten.

Het 106 pagina’s tellende conceptverkiezingsprogramma omvat zoveel plannen en maatregelen dat hieruit slechts een kleine greep volgt. Zo wil de BBB de asielmaatregelen verder aanscherpen. In de praktijk betekent dat strengere toelatingseisen, meer grenscontroles en de strafbaarstelling van illegaliteit. Ook moeten migranten verplicht een cursus Nederlands volgen en mag er geen overheidscommunicatie meer in het Turks of Arabisch worden verstuurd. Dat druist dan wel weer in tegen de oproep voor begrijpelijke taal in overheidscommunicatie voor iedereen, verderop in het verkiezingsprogramma.

NAVO-norm gaat overboord

Verder wil de partij dat de CO2-heffing voor bedrijven en de zero-emissiezones in gemeenten worden afgeschaft. Ook extra regels voor een dierwaardige veehouderij, waar onlangs nog afspraken over zijn gemaakt, zijn niet nodig.

Daarnaast wil de BBB zich niet meer vastleggen op de afgesproken NAVO-norm van 3,5 procent in 2035, omdat die ten koste zou gaan van de financiering van de AOW en de zorg. Andere maatregelen variëren van het aanbrengen van een zender bij wolven, waarbij afschieten een optie is, tot werkgevers die zieke werknemers nog maar één jaar door hoeven te betalen, in plaats van twee. Ook is er een heel hoofdstuk in het programma aan pensioen gewijd, wat weer te maken heeft met de recente overstap van pensioenspecialist en voormalig NSC-Kamerlid Agnes Joseph.

Ongelijkheid tussen stad en platteland aanpakken

Opvallend in het programma is de aandacht voor de regio’s, waar in een apart hoofdstuk iedere provincie een aparte paragraaf krijgt. Daarin ook veel aandacht voor lokale onderwerpen. De partij lijkt hiermee alvast voor te sorteren op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026, waar ze in veel gemeenten mee zal doen.

De BBB vindt dat de landelijke politiek wegkijkt van de problemen in de regio’s. Met woorden als noaberschap, mienskip wil de BBB met name aandacht vragen voor de leefbaarheid op het platteland, die volgens de partij onder druk staat. Zelfs de Drentse Bartje wordt van stal gehaald. Naar eigen zeggen staat de partij voor een verbonden Nederland, waarin stad en platteland elkaar aanvullen in plaats van tegenover elkaar staan. Dat betekent volgens de BBB ‘geen beleid voor enkelen, maar eerlijk beleid voor iedereen, of je nu in Groningen woont of in Gouda, op het platteland of driehoog achter’.

De partij doelt hiermee op gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en veiligheid voor iedereen. Die gelijke toegang komt in het gedrang omdat het beleid te lang gericht is geweest op de grote steden en stedelijke ontwikkeling, terwijl het gebied eromheen is verwaarloosd. Hierdoor rijdt in te veel dorpen de bus niet meer, verdwijnt de pinautomaat, sluit het zwembad en komt de dorpsschool onder druk. Ouderen vereenzamen en jongeren vertrekken vanwege het woningtekort.

Lokale en regionale programmapunten

De BBB heeft voor bovenstaande regionale en lokale problematiek in het verkiezingsprogramma de volgende maatregelen en oplossingen:

Lokaal ondernemerschap meer ondersteunen

Opkomen voor lokale tradities en gebruiken, zoals kermissen, schutterijen, paasvuren en carbidschieten en jaarmarkten.

Er moet een einde komen aan het sluiten van streekziekenhuizen

Behoud van de pinautomaten in dorpen en wijken

Burgers meer betrekken bij beleid en bij de gemeente zelf

Begrijpelijke taal in overheidscommunicatie

Aanpassing van de WOO op punten

Voor nieuwe locaties voor een rijksdienst, wordt eerst buiten de Randstad gekeken naar vestigingsmogelijkheden

Meer aandacht voor bereikbaarheid met OV buiten stedelijke gebieden

Scholen, sportverenigingen, bibliotheken, dorps- en buurthuizen en zwembaden behouden in kleinere plaatsen en dorpen.

Voor het eerst doorrekening door het CPB

Hoe de partij dit allemaal wil gaan betalen, wordt pas duidelijk als het Centraal Planbureau (CPB) de programma’s heeft doorgerekend. De BBB doet voor het eerst mee aan deze doorrekening. Wel is al duidelijk dat de partij wil bezuinigingen op ambtenaren en kan er ook worden gesneden in uitvoeringsorganisaties, zoals het UWV. Ook culturele organisaties in de Randstad en de Publieke Omroep krijgen minder geld, als het aan de BBB ligt.

Het verkiezingsprogramma is nog een concept, de BBB-leden mogen er op 30 augustus op het congres over stemmen.