Banken lenen meer geld uit voor woninghypotheken

De hypothecaire kredietverlening door banken in Nederland groeit weer stevig door na een tijdelijke terugval, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB. Dalende Europese rentetarieven spelen hierin een rol. Intussen hebben potentiële huizenkopers steeds meer geld nodig voor een hypotheek, omdat de huizenprijzen maar blijven stijgen.

De gemiddelde huizenprijs in ons land ligt inmiddels op ruim 495.000 euro. Dat is 6,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, aldus de NVM bij de presentatie van de laatste kwartaalcijfers. In het tweede kwartaal van 2024 stegen de prijzen op jaarbasis nog met 14,1 procent.

Tijdelijk meer woningaanbod

Hoewel de prijsstijging minder hard ging afgelopen kwartaal, zegt dat nog weinig over de toekomst. Zo is de lagere prijsstijging ook het gevolg van een gestegen aanbod van voormalige (kleinere en goedkopere) huurhuizen. Eigenaren zetten die woningen te koop vanwege strengere regelgeving. Maar dit is een tijdelijk fenomeen. Verwacht wordt dat in juli 2026 de meeste van deze huurwoningen zijn uitgepond.

Huizenprijzen blijven stijgen

DNB gaat er vooralsnog vanuit dat de prijsstijgingen de komende jaren aan zullen houden, zo bleek uit de Voorjaarsraming die in juni verscheen. Voor 2025 gaat de bank uit van een verdere gemiddelde prijsstijging van ruim 7 procent. Dat geldt voor woningen in vrijwel alle gemeenten. De grootste prijsopdrijvers zijn volgens de Bank het beperkte aanbod van huizen en de toename van de lonen, waardoor mensen meer kunnen lenen voor hun hypotheek. Ramingen van de bank laten zien dat in 2026 een gemiddeld huis in Nederland bijna 5,5 ton zal kosten.

Meer geld bij banken voor hypotheken

Terwijl de huizenprijzen blijven stijgen, blijkt dat de Nederlandse banken hun hypothecaire kredietverlening afgelopen jaar hebben verruimd. Van het totaal aantal woninghypotheken staat 70 procent op de balans van de banken. Het resterende deel komt voor rekening van andere hypotheekverstrekkers zoals verzekeraars. In juni 2025 was het bedrag dat banken aan woninghypotheken hebben uitstaan met 5,2% op jaarbasis gegroeid tot een totaal van 611 miljard euro. Een jaar eerder, in juni 2024, was de jaar-op-jaar groei nog 2,4%. De laatste keer dat de bancaire kredietverlening voor woninghypotheken dergelijke groeicijfers liet zien, was in 2008 vlak voordat de val van zakenbank Lehman Brothers in de VS de wereldwijde financiële crisis in gang zette.

Groei kredietverlening fluctueert

De groei van de bancaire hypotheekverlening ging de laatste jaren op en neer. Vanaf 2021 nam deze sterk toe, mede dankzij de historisch lage hypotheekrentes. Vanwege de stijgende hypotheekrente vanaf medio 2022 tot begin 2024 was er sprake van een dip in de groei. Dat had voor een belangrijk deel te maken met het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Vanwege de zeer hoge inflatie in Europa, zag de ECB zich genoopt de rentetarieven in stappen te verhogen, wat ook effect had op de hypotheekrentes.

Kortere renteperiode

In juni 2024 begon de ECB de rente weer in stapjes te verlagen, en dat leidde mede tot het aantrekken van de bancaire hypotheekgroei. Sinds begin 2025 ziet DNB een duidelijke versnelling van die groei. De hypotheekrentes zijn het afgelopen jaar wat gedaald maar liggen gemiddeld nog ruim 2 procentpunt hoger dan in 2021 toen ze zelfs even onder de 1 procent doken. In die periode zetten bijna alle huizenkopers hun rente logischerwijs voor 15 of 20 jaar vast. Nu ligt dat anders. Met de lage rentetarieven van vier jaar geleden nog in het hoofd, vragen huizenkopers bij banken nu met name om hypotheken met een rentevaste periode van 5 tot en met 10 jaar. ‘Deze periodes zijn nu heel populair, vermoedelijk in de hoop dat de rente bij herziening lager zal zijn’, aldus DNB.