Nieuwe handreiking voor onbeheerde nalatenschappen

Een inwoner is overleden, maar de erfgenamen zijn niet bekend. Wat te doen in het geval van een nalatenschap? Deze nieuwe handreiking bevat een stappenplan hoe als gemeente te handelen.

Elk jaar overlijden er mensen waarbij de erfgenamen niet in beeld zijn. De Wet op de Lijkbezorging bepaalt dat de gemeente van overlijden in deze gevallen de opdrachtgever is voor de uitvaart en deze ook voor rekening neemt. De kosten kunnen worden verhaald op de nalatenschap of op erfgenamen. Maar wat als er die laatste er niet of niet bekend zijn?

Nieuwe handreiking met stappenplan

Het het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) stelde voor deze situatie de Handreiking Gemeenten met betrekking tot Onbeheerde Nalatenschap op. Gemeenten kunnen deze gebruiken als leidraad. Hierin staat beschreven wat de werkwijze is en hoe om te gaan met een onbeheerde nalatenschap nadat de uitvaart heeft plaatsgevonden. Via welke instanties mogelijke erfgenamen bijvoorbeeld opgespoord kunnen worden, welke regels te hanteren bij een huisbezoek en wat er gebeurd na een melding bij het RVB. De handreiking werd ontwikkeld in samenwerking met Programma Mens Centraal en de VNG. Eerder was er de algemene handreiking Onbeheerde Nalatenschappen.

Melding maken

In het geval dat er geen erfgenamen zijn of andere partijen die de afwikkeling op zich kunnen nemen, kan een gemeente melding doen van de vermoedelijk onbeheerde nalatenschap bij het RVB. De organisatie onderzoekt vervolgens of het de nalatenschappen kan afwikkelen. Ook als de staat als erfgenaam is aangewezen, kan het RVB dit afhandelen. Wat er gebeurd na een melding staat ook in de handreiking beschreven.