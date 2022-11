Nijmegen vergoedt administratieve kosten wijziging geslacht

De gemeente Nijmegen gaat de kosten vergoeden die gepaard gaan met administratieve wijzigingen in het geval van een geslachtsregistratie. Transgenders die hun geslacht bijvoorbeeld willen wijzigen op paspoort of rijbewijs, kunnen een aanvraag voor vergoeding doen.

De vergoeding is bedoeld voor de leges voor een nieuwe identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. En voor de kosten van de noodzakelijke deskundigenverklaring daarbij. Hiermee hoopt de gemeente ‘een bijdrage te leveren om het proces laagdrempelig en toegankelijk te maken.

‘Geslachtstregistratie is vaak onderdeel van iemands transitieproces. Voor transgenderpersonen is het een belangrijke stap om geregistreerd te zijn op de manier waarop men zich voelt,’ aldus de gemeente.

Wmo-verordening

Het college geeft hiermee invulling aan een motie die vorig jaar is aangenomen. De raad moet nog wel een definitief besluit nemen. Nijmegen neemt de vergoeding op in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanpassing gaat vanaf volgend jaar in. Dan wordt het mogelijk voor inwoners om een aanvraag te doen, ook met terugwerkende kracht voor wijzigingen in 2022.

Koploper

Nijmegen wil de acceptatie en positie van Lhbti+ inwoners in de stad en regio versterken, en noemt zichzelf een Regenboogstad. ‘Meer dan dertig jaar Regenboogbeleid en inzet op dit thema heeft veel opgeleverd en maakt dat Nijmegen landelijk gezien een koploperspositie heeft.’