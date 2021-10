‘Vervroegd stemmen vergroot toegankelijkheid verkiezingen’

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) pleit voor verschillende maatregelen om het stemproces toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld vervroegd stemmen. Ook is een vernieuwd actieplan opgesteld.

Minder volmachten

Ollongren wil het vervroegd stemmen opnieuw mogelijk maken, omdat het tijdens de Tweede Kamerverkiezing afgelopen voorjaar goed is bevallen. Ollongren: ‘Onderzoek wijst uit dat 2 op de 10 kiezers bij een volgende verkiezing hier zeker gebruik van willen maken. Door de nieuwe mogelijkheid van vervroegd stemmen in te voeren, kan het aantal volmachten dat 1 kiezer mag uitbrengen, worden beperkt. Daarmee verminderen we de risico’s van het stemmen met volmachten.’

Nieuw actieplan

De andere maatregel is een vernieuwd Actieplan Toegankelijk Stemmen, dat als doel heeft om voor bepaalde groepen inwoners het stemmen makkelijker te maken. Voor meer dan twee miljoen inwoners gaat stemmen namelijk niet vanzelf. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met lezen, een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking hebben. Wie bijvoorbeeld in een rolstoel zit, een blindengeleidehond gebruikt of aan een vorm van dementie lijdt, kan problemen ervaren bij het stemmen.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing 2021 is al een start gemaakt met de uitvoering van het actieplan. De fysieke toegankelijkheid van stemlokalen is toen verbeterd en er is meer bewustwording gecreëerd, zo staat op rijksoverheid.nl Met het vernieuwde Actieplan Toegankelijk Stemmen wordt een vervolg hieraan gegeven.

Acties voor toegankelijkheid

Er staan elf acties in het plan voor het traject in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt bijvoorbeeld verder gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van stemlokalen. Zo kunnen gemeenten gebruik maken van de checklist toegankelijkheid. Ze kunnen daarmee de stemlokalen toetsen aan de eisen voor toegankelijkheid en een simulatie van een verkiezingsdag met ervaringsdeskundigen organiseren. Door dit laatste krijg je als gemeente inzicht in de belemmeringen die kiezers (met een beperking) ervaren. Gemeenten krijgen ook de gelegenheid om kennis en praktijkvoorbeelden met elkaar te delen over het toegankelijker maken van het verkiezingsproces.

Verder komt er aandacht voor meer begrijpelijke informatie over het stemmen. Bijvoorbeeld door voorbeeldbrieven over de verkiezingen in toegankelijke taal beschikbaar te stellen aan gemeenten.

Veel partijen betrokken

Het actieplan is opgesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Kiesraad. Het plan wordt ondersteund door veel belangenorganisaties, zoals Alzheimer Nederland, ProDemos, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), en Ieder(in).